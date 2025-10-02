Pumas se queda sin goleador al sufrir la baja de Guillermo Martínez por lo que resta del Apertura 2025

Las malas noticias continúan en los Pumas de Efraín Juárez. En espera de que se confirme de manera oficial, Guillermo Martínez se perdería lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX, por una fuerte lesión.

El Club Universidad Nacional podría sufrir la dolorosa baja de su centrodelantero titular, quien tendría que ser intervenido quirúrgicamente, debido a una fractura del metatarsiano.

En las próximas horas, el Memote tendría que ser intervenido quirúrgicamente y su tiempo de recuperación podría ser de hasta tres meses.

Es decir, el atacante mexicano estaría de regreso sobre los terrenos de juego hasta el Clausura 2026.

De esta manera, conjunto auriazul no podría contar con su goleador para el cierre de la Fase Regular del Apertura 2025 y para la Fiesta Grande del futbol mexicano, en donde aspira a poder clasificar.

Cabe recordar que Guillermo Martínez es actualmente, junto a Jorge Ruvalcaba, el futbolista de los Pumas con más anotaciones (cuatro) en el torneo.

Antes del Clásico Capitalino contra el América, el Memote sufrió molestias físicas y tuvo que entrenar por separado durante la semana previa.

Ya en el partido, entró de cambio para sustituir a José Juan Macías y únicamente pudo disputar 34 minutos.

El propio JJ se apunta para ser el delantero titular del equipo comandado por Efraín Juárez de aquí a que finalice su participación en el Apertura 2025.

El canterano de las Chivas apenas suma cuatro partidos con la camiseta universitaria, pero ya se ha hecho presente en el marcador con dos anotaciones, por lo que las esperanzas de la afición auriazul estarán puestas sobre él, en espera que las lesiones respeten el momento por el que atraviesa.

Otras de las opciones que podría contemplar Efraín Juárez son Misael Torres e Iker García, dos centrodelanteros de 19 y 18 años, respectivamente.