Gilberto Mora, una muestra de lo que se puede encontrar en México

Ayer Gilberto Mora dio otra gran muestra de lo que es capaz a sus 16 años. El joven volante de los Xolos de Tijuana firmó un doblete contra España en el Mundial Sub-20 que se efectúa en Chile.

Ya brilló en su club, con la Selección Mexicana en la Copa Oro y ahora es la figura de un equipo Sub-20; el próximo 14 de octubre cumplirá 17 años y su futuro es alentador rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Según Jesús Ramírez, voz autorizada para hablar de las categorías inferiores, el pequeño Gil Morita es la muestra de lo que se puede encontrar en fuerzas básicas; joyas como las que él dirigió en el Mundial Sub-17 de 2005.

“Es una muestra de que como Carlos Vela, Giovani dos Santos, César Villaluz y otros, sí puedes encontrar a ese tipo de chavos en las categorías inferiores”, lanza Chucho en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El exjugador y exdirectivo de los Pumas guarda proporciones, pero compara su caso con el de Lamine Yamal, la joya del futbol español que en los últimos meses ha dado más de qué hablar por sus temas extracancha, que por sus actuaciones en el rectángulo verde.

“Que no se vuelva loco, es el mejor momento para que te arrope tu familia, escuches buenos consejos, se tenga coherencia porque se ve que tiene un futuro espectacular”, asevera en la charla con El Gran Diario de México.

Para Jesús Ramírez, quien siempre ha priorizado el tema mental en los futbolistas “el entorno influye, tu educación, qué te permiten hacer y que no; se ve alguien muy educado y para su edad, wow, mis respetos”, agregó un maravillado Chucho con el presente de Morita.