La arriesgada fórmula de Chucho Ramírez para conquistar el Mundial Sub 17 de Perú 2005: “Más mente que futbol”

Para buscar ser campeones del mundo, Jesús Ramírez apostó por una arriesgada fórmula: mente antes que futbol. El resultado fue exitoso y así México consiguió su primer título mundial en balompié.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Chucho explica que para 2005 “buscaba chavos que tuvieran esa diferencia en cuanto a mentalidad, compromiso, pasión, honor, orgullo, cosas que son parte de la vida y que en el futbol se ven reflejadas”.

El proyecto que comenzó en 2001 con selecciones de cada Estado de la República tenía el único fin de trabajar con tiempo de anticipación para “poder reeducar la mente de los chavos y hoy, te puedo decir que no fue una cuestión de futbol, fue una cuestión mental”.

Apoyado por su esposa Lourdes Deschamps (qepd), quien era maestra en aplicación mental, y por su hijo Diego, hoy director deportivo del América, Ramírez recuerda que “cuando asumo el cargo regreso a mi casa y platico con mi esposa y mi hijo y me dice ‘¿qué es lo que deseas?’ Le digo ‘ser campeón del mundo’. Me dice vamos a estructurar todo”.

Así comenzó la historia rumbo al Mundial Sub-17 que conquistaría a la postre en Perú 2005. Chucho no quería dejar nada al destino ni a la supuesta buena suerte que luego rodea al futbol en general.

“Lo número uno fue el cómo transformar la mente de los chavos, que vieran esto como cuestión de vida y no de futbol. Si no estamos preparados para dar una respuesta es diferente. A veces el futbol es alcahuete con la buena suerte y pretextos para que las cosas no sucedan”, asevera.

Han pasado dos décadas de aquella gesta que abrió las puertas, 20 años de que Jesús Ramírez comenzó la búsqueda de “chavos que tuvieran la capacidad para retener información, de desarrollarse día a día. Quería un crecimiento permanente y no sólo basarnos en un esquema de futbol”.