Más Información

Jesús Ramírez le da pocas esperanzas a México en el Mundial 2026; da “consejo” a Javier Aguirre

Jesús Ramírez le da pocas esperanzas a México en el Mundial 2026; da “consejo” a Javier Aguirre

Chucho Ramírez revela cómo era Carlos Vela desde el Mundial Sub 17 de 2005: Nunca se anduvo con rodeos

Chucho Ramírez revela cómo era Carlos Vela desde el Mundial Sub 17 de 2005: Nunca se anduvo con rodeos

Gilberto Mora, una muestra de lo que se puede encontrar en México

Gilberto Mora, una muestra de lo que se puede encontrar en México

La arriesgada fórmula de Chucho Ramírez para conquistar el Mundial Sub 17 de Perú 2005: “Más mente que futbol”

La arriesgada fórmula de Chucho Ramírez para conquistar el Mundial Sub 17 de Perú 2005: “Más mente que futbol”

Andrés Muñoz, orgullosa representación mexicana en la Postemporada de Grandes Ligas

Andrés Muñoz, orgullosa representación mexicana en la Postemporada de Grandes Ligas

En aquel lejano Mundial de 2005, el goleador (5) fue un deslumbrante pero desconocido Carlos Vela, quien apenas en mayo anunció oficialmente su retiro de las canchas.

La joya que nunca pudo debutar en Chivas llamó la atención del orbe y después de su brillante Copa del Mundo infantil fue fichado por el Arsenal de la Premier League. “Nunca se anduvo con rodeos”, recuerda Jesús Ramírez.

“Lo que pude vivir con él fueron puras cosas buenas. Un chavo muy alegre y algo que le admiro y le aplaudo es que toma decisiones y no se anda con rodeos; lo vemos a la fecha”, declaró el técnico de esa Selección Nacional en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Hermético, talentoso y sincero, le dijo en repetidas ocasiones que no al Tricolor mayor, aseguró que el futbol no era su deporte favorito; amante del basquetbol, idolatrado en la Real Sociedad de España, en Los Ángeles FC… Así era uno de los futbolistas más talentosos en la historia de México.

“Siempre fue contundente y él es un chavo que se rige por el estado de ánimo, si no está contento es difícil que acepte… yo prefiero una persona así que cuando me dice que no, es no. Siempre muy profesional. Su trabajo, como él decía, lo hizo muy bien siempre”, agregó el extécnico nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS