Chucho Ramírez revela cómo era Carlos Vela desde el Mundial Sub 17 de 2005: Nunca se anduvo con rodeos

En aquel lejano Mundial de 2005, el goleador (5) fue un deslumbrante pero desconocido Carlos Vela, quien apenas en mayo anunció oficialmente su retiro de las canchas.

La joya que nunca pudo debutar en Chivas llamó la atención del orbe y después de su brillante Copa del Mundo infantil fue fichado por el Arsenal de la Premier League. “Nunca se anduvo con rodeos”, recuerda Jesús Ramírez.

“Lo que pude vivir con él fueron puras cosas buenas. Un chavo muy alegre y algo que le admiro y le aplaudo es que toma decisiones y no se anda con rodeos; lo vemos a la fecha”, declaró el técnico de esa Selección Nacional en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Hermético, talentoso y sincero, le dijo en repetidas ocasiones que no al Tricolor mayor, aseguró que el futbol no era su deporte favorito; amante del basquetbol, idolatrado en la Real Sociedad de España, en Los Ángeles FC… Así era uno de los futbolistas más talentosos en la historia de México.

“Siempre fue contundente y él es un chavo que se rige por el estado de ánimo, si no está contento es difícil que acepte… yo prefiero una persona así que cuando me dice que no, es no. Siempre muy profesional. Su trabajo, como él decía, lo hizo muy bien siempre”, agregó el extécnico nacional.