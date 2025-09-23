Más Información

Chivas vs Necaxa - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Chivas vs Necaxa - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Javier Mascherano felicita a Dembélé por el Balón de Oro:"Se notaba que era un jugador diferente"

Javier Mascherano felicita a Dembélé por el Balón de Oro:"Se notaba que era un jugador diferente"

Diego Reyes confesó su pasado "fiestero": "Tomé decisiones que no eran del todo buenas"

Diego Reyes confesó su pasado "fiestero": "Tomé decisiones que no eran del todo buenas"

Javier Assad y la lista de sueños por cumplir; el pitcher mexicano se ve en el Clásico Mundial

Javier Assad y la lista de sueños por cumplir; el pitcher mexicano se ve en el Clásico Mundial

Puebla vs Pachuca - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Puebla vs Pachuca - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

El pasado fin de semana, LAFC realizó un merecido homenaje para Carlos Vela, atacante mexicano que, con goles y grandes actuaciones, se convirtió en ídolo del equipo de la MLS.

Con la presencia de su familia, afición y excompañeros, la institución organizó varias actividades para reconocer el legado del exjugador de la Real Sociedad, quien entregó todo en la cancha durante su carrera en Estados Unidos.

Lee también

La velada, que lo vio recibir aplausos y muestras de cariño, generó en Vela —quien jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la Selección Mexicana— varias emociones, mismas que compartió en redes sociales.

Con un emotivo mensaje, Vela agradeció al equipo la oportunidad de volver, asegurando que esa noche quedará marcada para siempre en su vida.

Lee también

"Gracias a LAFC y a todos mis fans por esta noche inolvidable para mí y mi familia", mencionó en su cuenta de X, acompañado de una serie de imágenes de lo ocurrido.

En seis temporadas, el delantero mexicano disputó 186 partidos y anotó 93 goles, siendo el máximo goleador del club. En 2019, firmó una campaña legendaria al marcar 34 goles, récord absoluto en una sola temporada, lo que le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga. Además, fue pieza clave en la conquista de la MLS Cup 2022 y dos Supporters' Shields.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS