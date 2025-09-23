Chicharito Hernández se lesiona y no jugará con Chivas por novena ocasión

Guadalajara recibió hace unas horas una dura noticia con miras a su siguiente duelo en la Liga MX, al darse a conocer la baja de Javier "Chicharito" Hernández por lesión.

El exjugador del Real Madrid, quien no ha logrado destacar desde su regreso al equipo rojiblanco, habría recibido un golpe que le impediría ser elegible para el siguiente partido ante Necaxa.

De acuerdo con información compartida por el club, Hernández recibirá reposo para recuperarse, algo que no es nuevo, ya que se perderá su noveno juego por una situación similar.

La ausencia de Chicharito, quien ha sido objeto de burlas en redes sociales al generar más conversación por temas fuera de la cancha que por sus goles, permitirá a los jóvenes sumar minutos.

El último gol de Javier "Chicharito" Hernández con Chivas se produjo el 27 de febrero de 2025, durante la jornada 9 del Clausura 2025 en la Liga MX. En ese partido, Chivas visitó al Atlético de San Luis.

Entre las opciones que podría utilizar Gabriel Milito destacan Alan Pulido, Armando González y Teun Wilke, quienes forman parte de la convocatoria.