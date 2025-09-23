Ídolo de la Selección Española ve a México como candidato al título en la Copa del Mundo de 2026

La Copa del Mundo de 2026 se encuentra cada vez más cerca de comenzar, un evento inolvidable que, por primera vez, se realizará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Con la posibilidad de tener a muchos aficionados a su favor, el equipo de Javier Aguirre toma fuerza para convertirse en la sorpresa del torneo de FIFA, una etiqueta que le fue colocada por un referente de la Selección de España.

Se trata de David Villa, exjugador del Barcelona, quien en una reciente visita al país aseguró que el equipo de Javier Aguirre es uno de los favoritos para ganar el trofeo.

"Por historia, por ganas de fútbol, por jugadores, por rendimiento, por presión mediática, creo que México es siempre uno de los favoritos. España, hasta hace unos años, tampoco había ganado nunca, y ahora estamos hablando de que ya no es fácil; no hay tantos equipos que hayan ganado mundiales", comentó.

Villa, quien fue campeón del mundo en 2010, añadió que en España, en esa edición, había sensaciones negativas, mismas que se apagaron con el final del torneo.

"Si no me equivoco, solo hay ocho países que lo han hecho. Muy complicado de ganar, pero México siempre ha demostrado en todos los torneos esa garra, ese talento y esa pasión. Quién sabe si puede ser este el primero. Hace unos años decíamos lo mismo de España… y mira todo lo que vino en poco tiempo", finalizó.