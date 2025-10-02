Jesús Ramírez le da pocas esperanzas a México en el Mundial 2026; da “consejo” a Javier Aguirre

Tres años después de alcanzar la gloria en 2005, Jesús Ramírez recibió la oportunidad con las Selección Mexicana Mayor; lo hizo con un efímero interinato de cuatro partidos (dos oficiales).

Después firmó con el América y ya nunca más volvió al Tricolor absoluto. Hoy, a la distancia, sabe que la expectativa por el próximo Mundial 2026 no es alta.

“Quisiera decirte que es espectacular, pero la verdad es que hoy, por los resultados, la expectativa no es muy grande. Espero que pasen la primera ronda sin problemas”, declaró Chucho en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Para el también exdirectivo de los Pumas, Javier Vasco Aguirre debe priorizar el tema colectivo y asimilar que no posee grandes individualidades que le hagan la diferencia en esta generación de futbolistas.

“Conociendo a Javier, ya debe tener claro que no cuenta con momentos en lo individual que te hagan la diferencia, como muchas otras selecciones. De repente hay buen trabajo en equipo, pero aquí no hay muchos de esos”, agregó el exfutbolista de los Pumas.

Ramírez considera que el timonel de la Selección Mexicana es consciente de esta situación y por ello busca el juego colectivo, un grupo sólido en el que todos luchen y corran.

“Yo creo que lo que Javier quiere es hacer un equipo, uno sólido, que luche… cuando todos están en este mood, es difícil derrotarlos”, concluyó el exentrenador campeón del mundo.