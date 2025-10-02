La Selección Mexicana Sub-20 ha sorprendido en el Mundial de Chile con un rendimiento que ilusiona tras sus dos primeros partidos frente a Brasil y España. A pesar de la exigencia de los rivales, el equipo ha dejado buenas sensaciones y llega con vida a la última fecha de la fase de grupos.

Bajo la dirección de Eduardo Arce, el Tricolor juvenil tiene en sus manos el pase a la siguiente ronda. Una victoria asegura su clasificación, mientras que un empate o derrota lo obligaría a esperar otros resultados para conocer su destino. El duelo definitivo será contra Marruecos, líder de grupo y gran favorito.

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, reconoció el nivel mostrado por el conjunto juvenil. El argentino destacó el trabajo de Eduardo Arce, con quien compartió banquillo en su etapa en Puebla.

“Muy contento por Lalo, tenemos una relación de amistad, tuvimos dos años trabajando en el mismo equipo de manera conjunta, así que uno está muy pendiente de todo lo que viene siendo el desempeño de la selección”, expresó en conferencia de prensa.

Nicolás Larcamón espera que las Selección Mexicana Sub 20 avance de fase de grupos del Mundial por el bien del futbol mexicano y le manda buenas vibras a Eduardo Arce, su antiguo colega, cuando estaban en Puebla.

El estratega de Cruz Azul resaltó la personalidad de la Sub-20 en partidos de máxima exigencia. “La verdad que los rendimientos de estos primeros partidos han sido muy buenos contra selecciones muy fuertes, que no dejan de ser de los rivales más exigentes que te pudiesen haber tocado, y sin embargo, siento que la selección se plantó muy bien en los dos partidos”.

México, con cuatro jugadores de Cruz Azul en la convocatoria con Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy, ha logrado dar batalla a potencias históricas del futbol juvenil. La ilusión es alta y la confianza en que el equipo pueda concretar su pase se mantiene intacta.

“Ojalá, a dios quiera, se le dé por el bien de nuestro fútbol, de los chicos y de Lalo también como entrenador, así que muy expectante por eso”, cerró Larcamón, dejando claro que el respaldo hacia esta generación es total.

El partido ante Marruecos se disputará este sábado a las 14:00 horas (tiempo de México) en el estadio Elías Figueroa Brander. Será el choque clave que defina si México mantiene su buena racha o se queda en el camino, teniendo a Gilberto Mora como la sensación del torneo.