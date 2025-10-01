Así quedó el Grupo de México en el Mundial Sub 20, luego de empatar ante España

Marruecos selló con una fecha de anticipación su paso a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 al enlazar su segunda victoria en el Grupo C, esta vez por 1-2 sobre Brasil, que yace en el tercer puesto con un punto, misma renta de la colista España.

La Canarinha y la Roja decidirán su suerte en el torneo este sábado. España, que perdió en el debut con Marruecos, hoy igualó 2-2 con México, segundo clasificado con dos unidades.

El Tricolor, al mando de Eduardo Arce, depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda como segundo lugar de su sector, solo tendría que derrotar a la escuadra africana. Si empata dependerá de los demás resultados.

Marruecos – 6 pts

– 6 pts México – 2 pts

– 2 pts Brasil – 1 pt

– 1 pt España – 1 pt

Gilberto Mora festeja los dos goles que le dieron el empate a México frente a España en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

¿Quiénes clasifican a la ronda de Octavos de Final?

En este torneo de Chile 2025, los dos primeros de cada Grupo clasifican de forma directa, además de los cuatro mejores terceros lugares del Mundial.

Por lo que en caso de perder, México necesita que Brasil y España no ganen, además de esperar otros resultados; en caso de empatar ante Marruecos, un empate entre sudamericanos y europeos los mandaría a la siguiente fase.

El siguiente choque de la Selección Mexicana Sub-20 será el sábado, 4 de octubre, a las 14:00 horas.

