Más Información

LA Galaxy vs Toluca - EN VIVO - Campeones Cup 2025

LA Galaxy vs Toluca - EN VIVO - Campeones Cup 2025

Rodrigo Huescas se perdería el Mundial de 2026; su lesión enciende alarmas porque sería de largo plazo

Rodrigo Huescas se perdería el Mundial de 2026; su lesión enciende alarmas porque sería de largo plazo

Abierto Mexicano de Tenis reforzará protocolos de alimentación; trabajará junto con la ATP para evitar bajas

Abierto Mexicano de Tenis reforzará protocolos de alimentación; trabajará junto con la ATP para evitar bajas

Santiago Trigos minimiza el tema de indisciplina en Pumas: “Jugamos con intensidad y no vamos a cambiar”

Santiago Trigos minimiza el tema de indisciplina en Pumas: “Jugamos con intensidad y no vamos a cambiar”

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

El seleccionado mexicano, , salió lesionado al minuto 15 del juego en el que su equipo, el Copenhague, cayó ante el Qarabag de Azerbaiyán (2-0) en la segunda jornada de la Champions League, y se teme que pueda ser serio, lo que haría que se perdiera la Copa del Mundo.

Jacob Neestrup, técnico del cuadro danés, habló sobre la lesión del tricolor y no fue muy optimista al respecto.

“Desafortunadamente, Rodrigo salió lesionado… Probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho, pero es lo que tememos”, mencionó el estratega.

Hasta el momento, la información no oficial indica que el canterano de Cruz Azul habría sufrido de una lesión de ligamentos cruzados. “Solo tiene que ser confirmado, lo queremos saber lo antes posible”, añadió Neestrup.

Rodrigo Huescas, en lo que va de la temporada 2025-26, se había convertido en pieza fundamental del equipo de los Leones: “Estaba teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene, pero ahora tenemos que ver qué revelan los exámenes médicos”, concluyó Neestrup.

El lateral había jugado un total de 19 partidos, entre liga y copa local, además de la Champions League, en los que había marcado un gol y otorgado cinco asistencias.

Lee también

Rodrigo Huescas tuvo que salir en camilla tras su lesión. Foto: Agencias
Rodrigo Huescas tuvo que salir en camilla tras su lesión. Foto: Agencias

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS