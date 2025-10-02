Edson Álvarez reaparece con el Fenerbahce en Europa League

En la última Fecha FIFA con la Selección Mexicana, Edson Álvarez sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera por unas semanas. Después de recuperarse, el mexicano vivió sus primeros minutos con el Fenerbahche en la Europa League.

El Machín y su equipo consiguieron una gran victoria de 2-1 sobre el Niza en la segunda fecha de la competencia europea. Kerem Aktürkoğlu fue la figura del encuentro, pues el delantero turco se encargó de hacer los goles para sellar este destacado triunfo.

Fenerbahce abrió el marcador al minuto tres de juego. Anderson Talisca se combinó con la estrella turca, Aktürkoğlu, quien definió de gran manera ante la salida del arquero del equipo francés.

Minutos más tarde, al 25, el seleccionado de Turquía volvió a aparecer para sellar su doblete. El '9' del Fenerbahce finalizó la jugada con una gran definición, con la que dejó sin opciones a los defensas rivales, así como al portero. Tras su anotación, sus compañeros y él celebraron de una forma bastante llamativa.

Los franceses respondieron desde los 11 pasos con la ejecución de Kevin Carlos al minuto 37.

Ya en la segunda parte, y con el marcador 2-1 a favor del cuadro turco, el técnico Domenico Tedesco tomó la decisión de mover su banquillo. Al minuto 64, Edson Álvarez ingresó al terreno de juego, tomando el lugar de Marco Asensio.

Durante sus minutos en la cancha, el centrocampista del Tricolor mostró grandes destellos de su calidad, robando balones y repartiendo el juego.

Ahora, Edson busca ganarse la confianza de su técnico para asegurar un puesto en el cuadro titular, luego de haber vivido una pesadilla en su llegada al equipo turco.