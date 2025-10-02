Oro Mexicano: El sinaloense Luis Carlos López se impone en el Mundial de Paratletismo

El sinaloense Luis Carlos López ganó la medalla de oro en el Mundial de Paratletismo 2025. El originario de Guasave consiguió el tercer oro para la delegación mexicana en la justa celebrada en la India.

López ganó el primer lugar en la prueba de lanzamiento de disco F37, que incluye a atletas con la coordinación y el movimiento moderadamente limitados en un lado del cuerpo. Con un lanzamiento de 56.59 metros, el mexicano estableció un nuevo récord en Campeonato del Mundo, según dio a conocer la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en sus redes sociales.

“Me esperaba el oro, pero no esperaba romper el récord del evento”, confesó el mexicano tras su victoria. “Estoy muy emocionado con la nueva marca que se impuso en el evento. (Es) un nuevo comienzo para el ciclo paralímpico, con muchas más ganas de empezar (…) no tengo ni palabras”, añadió.

López se mostraba contento en el video que compartió el Comité Paralímpico Mexicano en sus redes sociales. “Ahorita estoy como en shock, por lo del doping (prueba antidopaje) y todo eso, pero super contento de que estén ustedes aquí conmigo. Agradecerles a Dios, a mi familia, a mis amigos y a todo el equipo que está detrás del resultado”, concluyó.

Además del lanzamiento de disco, López participó en el impulso de bala en donde terminó en cuarto lugar. El guasavense registró una distancia de 14.91 metros en la prueba, una nueva marca para un paratleta americano, esto el sábado 27 de septiembre en el Mundial celebrado en la ciudad de Nueva Dehli, India.