Abierto Mexicano de Tenis reforzará protocolos de alimentación; trabajará junto con la ATP para evitar bajas

A principios de año, el Abierto Mexicano de Tenis se tambaleó porque Casper Ruud, Tommy Paul y Holger Rune se despidieron inesperadamente del torneo. Los tres tenistas —candidatos a levantar el trofeo en Acapulco, Guerrero— causaron baja porque presentaron problemas estomacales durante el tercer día de actividades en la costa del Pacífico de México.

Un hecho que en su momento, de acuerdo a los representantes de la competición, despertó inquietud. Sin embargo, no se trató de una situación “alarmante” porque no sería la primera —ni la última vez— que este escenario sacude a un torneo de tenis. Aún así, para la edición de 2026, se reforzarán los protocolos de alimentación en conjunto con la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)

Así lo adelantó José Antonio “Geoffrey” Fernández, director de Operaciones de MexTenis, en conferencia de prensa: “Estamos trabajando en los protocolos. La dieta se ha trabajado en conjunto con la ATP. También los espacios, donde vamos a tener la comida y la atención a los jugadores, van a estar más cuidados. [...] Llevamos trabajando más de diez meses. Seguramente vamos a tener un gran torneo, como todos los años”.

“No pasaron ni dos semanas y ya teníamos un plan de acción, junto con Mundo Imperial. La realidad de las cosas es que —la exposición de varios desastres naturales seguidos— han afectado en muchas cosas al destino [Acapulco] . Hoy en día está más recuperado, pero probablemente eso afectó porque no teníamos la información correcta”, sentenció Fernández.

Por su parte, Álvaro Falla —quien es director del Abierto Mexicano de Tenis— destacó que “es importante la calidad de los alimentos para todo el público asistente. [...] La preocupación es general y estamos haciendo ajustes que sin duda traerán una mejora en un sentido gastronómico”.

Pese a que, en febrero, la adversidad sacudió al torneo, ambos representantes destacaron que los tenistas encuentran en México un hogar. Tal es el caso de Casper Ruud porque, pese a que se despidió a finales de febrero por problemas estomacales, no dudó en regresar a la XXXIII edición del torneo que se celebrará del 21 al 28 de febrero de 2026.

“Cuando acaba el torneo, no pasan ni dos semanas —no me dejará mentir Álvaro— y ya los jugadores nos están viendo con anticipación para el siguiente año. No creo que pase con todos los torneos. Es una realidad. Nos llena de orgullo y de retos”, concluyó Fernández.

