Zverev, Shelton y Musetti protagonizarán el Abierto Mexicano de Tenis; Acapulco recibirá a figuras del Top 10 de la ATP

A finales de febrero, cuando el invierno acompañe a la costa del Pacífico de México, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero, abrirá sus puertas a la élite del deporte con la presencia de tres jugadores instalados en el Top 10 del ránking de la ATP: Alexander Zverev (3), Ben Shelton (6) y Lorenzo Musetti (9).

En poco más de tres décadas, el crecimiento del torneo se ha visto reflejado en la asistencia no solamente de aficionados locales, sino de los propios tenistas que buscan formar parte de la historia de la competición de categoría ATP 500. Situación que el director del torneo, Álvaro Falla, presume con orgullo: “Somos la envidia internacional gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho”, aseveró.

“Dejamos que ellos nos busquen porque tienen una conexión con la ciudad y el torneo”, continuó el directivo.

El próximo año, el Abierto Mexicano de Tenis también recibirá a Casper Ruud (12), junto con la aparición de figuras como Alejandro Davidovich Fokina (20), Flavio Cobolli (25), Grigor Dimitrov (28) y Frances Tiafoe (29).

🎾 Estos fueron los números que, a finales de febrero, dejó el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero#VIDEO 📹 | El crecimiento es un reflejo de la recuperación económica y la reactivación turística guerrerense, después del paso de los huracanes Otis y John pic.twitter.com/A7MhczRPK2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 1, 2025

De acuerdo a Falla, el cuadro completo de tenistas se revelará hasta enero del 2026. Sin embargo, por la parte de los deportistas mexicanos, se espera que Rodrigo Pacheco se una a la competición. Así como, por otra parte, el argentino Juan Martín del Potro portará la bandera de embajador a lo largo del torneo.

“Para nosotros, el mayor éxito que podemos tener es que empiecen a surgir figuras mexicanas en este torneo. [...] Últimamente los hemos visto no necesariamente porque los invitemos, sino porque ellos mismos están teniendo la garra para lograr posiciones, como lo que pasó con Luis Carlos Álvarez”, sentenció Falla.

Tan solo en la edición pasada, el Abierto Mexicano de Tenis juntó la asistencia de 75 mil 227 aficionados, alcanzando a 176 países.

Será del 21 al 28 de febrero de 2026 cuando, en su trigésima tercera celebración, el torneo nacional busque continuar escribiendo historia en el calendario de la ATP.

Estos son los números que dejó el Abierto Mexicano de Tenis durante su edición edición número XXXII

Asistencia de 75 mil 225 aficionados .

. Impacto económico de 695.6 M pesos mexicanos.

pesos mexicanos. 122 medios acreditados.

Audiencia en televisión de 12 M .

. 176 países alcanzados.

