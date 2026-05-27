Minutos antes de ingresar a la mesa de justicia en la Secretaría de Gobernación (Segob), la secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Yenny López, advirtió que el gobierno federal mantiene abiertos pendientes de justicia derivados de la represión contra el movimiento magisterial y social en Oaxaca, al tiempo que cuestionó que las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, sobre avances y soluciones “no corresponden con la realidad”.

La dirigente recordó la represión registrada en Oaxaca durante las protestas contra la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como los hechos de 2006 y 2016, y señaló que aún existen carpetas de investigación abiertas, presos políticos y víctimas que no han recibido reparación del daño.

“Hoy veremos esa voluntad que tanto pregonan. Esperemos que haya respuesta y que no revictimicen de nuevo a las víctimas”, dijo antes de entrar a la reunión en Gobernación.

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En el Día del Maestro, integrantes del magisterio marchan en la CDMX con rumbo al Zócalo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

López aseguró que los casos pendientes no se limitan al magisterio, pues en las movilizaciones también participaron integrantes de la sociedad civil que resultaron afectados durante los operativos de seguridad. Indicó que podrían existir más de 200 casos relacionados con las exigencias de justicia y reparación integral.

La dirigente también reprochó la falta de sensibilidad del gobierno federal tras la muerte de un maestro ocurrida el día anterior. Señaló que no hubo acercamiento ni respaldo hacia la familia y sostuvo que la Sección 22 y los familiares asumieron directamente los gastos y el traslado.

Respecto al video difundido por Mario Delgado, donde el funcionario aseguró que existían ofrecimientos para revisar la Ley del ISSSTE de 2007 y avanzar en otros temas, López respondió que esas propuestas “no son nuevas” y que ya han sido discutidas en la Asamblea Nacional de la CNTE.

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Explicó que la exigencia central del movimiento es instalar una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a que las reuniones sostenidas con la SEP y Gobernación “no han dado el avance que se quisiera” en las demandas centrales del magisterio.

“Por una parte dicen que no hay más presupuesto y por otra llaman a mesas técnicas para construir propuestas. Hay una contradicción”, sostuvo.

Sobre las declaraciones oficiales relacionadas con apoyos para mobiliario escolar, uniformes y programas sociales en Oaxaca, la lideresa magisterial afirmó que existen retrasos e irregularidades en la entrega de recursos y equipamiento.

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Integrantes de la CNTE marchan en la CDMX. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Detalló que parte de los 700 millones de pesos anunciados por las autoridades corresponden a acuerdos alcanzados desde años anteriores y acusó que el mobiliario no ha sido entregado de manera completa, además de que persisten pendientes en uniformes, contratación de personal docente y administrativo, así como recategorizaciones.

Indicó que la CNTE espera recibir este miércoles respuestas por escrito de parte del gobierno federal para conocer si existen avances reales en los compromisos planteados.

Mientras tanto, maestros de la Sección 22 permanecen concentrados en la Ciudad de México y mantienen bloqueos carreteros en Oaxaca. López advirtió que las próximas acciones dependerán de los resultados de la mesa instalada en Gobernación.

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Precisó que la reunión de este miércoles se enfocará exclusivamente en temas de justicia, separados de las negociaciones realizadas un día antes.

Finalmente, reconoció que hasta ahora no existe apertura para una reunión directa ni con la Sección 22 ni con la CNTE ni con la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que el movimiento seguirá exigiendo respuestas concretas por escrito.

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