Allan Saint-Maximim presume en redes sociales el nacimiento de su hijo mexicano

El 8 de agosto de 2025 el francés Allan Saint-Maximim aterrizó en Ciudad de México para reportar con América, club que se hizo de sus servicios en el mercado de verano. En menos de dos meses, el atacante ya dejó huella en nuestro país.

Y es que el extremo de 27 años anunció en sus redes sociales la llegada de Isaïe Rey Saint-Maximim, su hijo. El futbolista azulcrema es padre de un niño que, legalmente, es mexicano, lo que la afición americanista celebró en redes sociales.

En la foto, que subió Saint-Maximim a su cuenta de Instagram, se ve al recién nacido en brazos del futbolista. Cabe mencionar que el francés podría acceder a la nacionalidad mexicana en el futuro, gracias a que su hijo nació en México.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, cualquier persona extranjera que sea padre o madre de un menor mexicano puede solicitar la residencia permanente y, tras dos años de vivir en el país, iniciar el proceso de naturalización.