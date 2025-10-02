Más Información

Allan Saint-Maximim presume en redes sociales el nacimiento de su hijo mexicano

Oro Mexicano: El sinaloense Luis Carlos López se impone en el Mundial de Paratletismo

Playoffs MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de este jueves 2 de octubre

Jesús Ramírez le da pocas esperanzas a México en el Mundial 2026; da “consejo” a Javier Aguirre

Chucho Ramírez revela cómo era Carlos Vela desde el Mundial Sub 17 de 2005: Nunca se anduvo con rodeos

El 8 de agosto de 2025 el francés aterrizó en Ciudad de México para reportar con América, club que se hizo de sus servicios en el mercado de verano. En menos de dos meses, el atacante ya dejó huella en nuestro país.

Y es que el extremo de 27 años anunció en sus redes sociales la llegada de Isaïe Rey Saint-Maximim, su hijo. El futbolista azulcrema es padre de un niño que, legalmente, es mexicano, lo que la afición americanista celebró en redes sociales.

En la foto, que subió Saint-Maximim a su cuenta de Instagram, se ve al recién nacido en brazos del futbolista. Cabe mencionar que el francés podría acceder a la nacionalidad mexicana en el futuro, gracias a que su hijo nació en México.

FOTO: @st_maximim
De acuerdo con la Constitución Mexicana, cualquier persona extranjera que sea padre o madre de un menor mexicano puede solicitar la residencia permanente y, tras dos años de vivir en el país, iniciar el proceso de naturalización.

