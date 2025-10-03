La Liga MX se convirtió en la liga "del Real Madrid" con la presencia de varios exmerengues

En el futbol mundial, pocos equipos poseen la grandeza y señorío del Real Madrid. Incluso, para muchos, es considerado el mejor club en todos los tiempos.

Y, desde hace algunos meses, ese linaje que distingue al conjunto merengue ha sido trasladado al futbol mexicano.

De pronto, la Liga MX se vio “invadida” por exfutbolistas del Real Madrid, algo que —en el pasado— era sólo una fantasía.

La Liga tricolor teñida de merengue es una realidad.

Sergio Ramos (Monterrey), Keylor Navas (Pumas), Javier Hernández (Guadalajara), James Rodríguez (León), Sergio Canales (Monterrey) y Álvaro Fidalgo (América) se “reunieron” para robarse los reflectores en el Apertura 2025, debido al histórico conjunto en el que jugaron.

Incluso, en los banquillos del balompié nacional hay presencia madridista, con el polémico regreso de Fernando Gago (Necaxa).

Entre todos, suman 49 trofeos ganados con la escuadra merengue: Ramos (22), Navas (12), Rodríguez (nueve), Gago (cuatro), Hernández (uno) y Canales (uno).

Para dimensionar lo que significa contar con la presencia de jugadores que portaron la camiseta del Real Madrid, basta con remontarse a la historia.

Desde 1937, cuando José Antonio López Herranz llegó a México (Real Club España y América) y se convirtió en el primer exmadridista que jugaba en esta Liga, únicamente 11 futbolistas “siguieron” sus pasos: Luis Regueiro (Club Deportivo Euzkadi, Club Asturias, Real Club España y América), Óscar Ruggeri (América), Hugo Sánchez (América y Atlético Celaya), Emilio Butragueño (Atlético Celaya), Miguel González Míchel (Atlético Celaya), Martín Vázquez (Atlético Celaya), Miguel Pardeza (Puebla), Bernd Schuster (Pumas), Iván Zamorano (América), Julio César (Tigres) y Santiago Solari (Atlante).

En total, 12 ex del Real Madrid habían traído su talento. Actualmente, hay seis jugando y uno dirigiendo; es decir, en un solo torneo, hay más de la mitad que en casi nueve décadas.