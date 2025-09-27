Atlético de Madrid corta la racha triunfal del Real Madrid con una abultada goleada (5-2)

Más Información

El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso, con un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

El Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de LaLiga EA Sports, en su encuentro en Montjuic ante la Real Sociedad, tras la primera derrota del Real Madrid.

El equipo merengue levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

Kylian Mbappe en lamento, tras fallar un gol en el Clásico Español de la LaLiga - Foto: AP
La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el 63 para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.

Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid - Foto: AFP
