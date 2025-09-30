Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025?

Más Información
América vence al Orlando Pride de Jacqueline Ovalle y avanza a Semifinales de la Concacaf W Champions Cup
La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin el pasado domingo, con la caída del invicto del Cruz Azul a manos del Tijuana.
Una nueva fecha concluyó, por lo que la fiesta grande del futbol mexicano está cada vez más cerca de comenzar.
La Liguilla está a la vuelta a la de la esquina, así que los puntos en cada partido son todavía más disputados por la importancia que cobran para cada una de las instituciones que aspira a clasificar.
De momento, Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres, Tijuana, FC Juárez, Pachuca, Chivas y Pumas ocupan los 10 primeros lugares de la tabla y se convirtieron en los avancen a la siguiente instancia.
Los Diablos Rojos, los Rayados, las Águilas, la Máquina y los Xolos estarían accediendo a la Liguilla de manera directa, al ocupar los primeros seis puestos de la clasificación.
Mientras que los Bravos, los Tuzos, el Rebaño y los Felinos tendrían que pasar por el Play-In, para buscar conseguir uno de los dos boletos a la Liguilla.
Sin embargo, León, Atlético San Luis, Santos, Necaxa, Mazatlán FC y Querétaro todavía tienen opciones de avanzar.
Por tal motivo, la Jornada 12 estará que arde, ya cada uno de los clubes intentará quedarse con los tres puntos para seguir soñando con la Liguilla.
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX?
- Necaxa vs Pachuca
- Fecha: Viernes 3 de octubre
- Hora: 19:00
- Estadio: Victoria
- Transmisión: Azteca 7/ViX Premium/Claro Sports/Pluto TV
- Mazatlán FC vs Atlético San Luis
- Fecha: Viernes 3 de octubre
- Hora: 21:00
- Estadio: El Encanto
- Transmisión: Caliente TV
- Atlas vs FC Juárez
- Fecha: Viernes 3 de octubre
- Hora: 21:05
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: ViX Premium
- Querétaro vs Puebla
- Fecha: Sábado 4 de octubre
- Hora: 17:00
- Estadio: Corregidora
- Transmisión: Caliente TV
- León vs Toluca
- Fecha: Sábado 4 de octubre
- Hora: 19:00
- Estadio: León
- Transmisión: Caliente TV
- Tigres vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 4 de octubre
- Hora: 19:00
- Estadio: Universitario
- Transmisión: Azteca 7/ Caliente TV
- América vs Santos
- Fecha: Sábado 4 de octubre
- Hora: 21:05
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
- Pumas vs Chivas
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
- Tijuana vs Monterrey
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 21:05
- Estadio: Caliente
- Transmisión: Caliente TV