Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025?

La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin el pasado domingo, con la caída del invicto del Cruz Azul a manos del Tijuana.

Una nueva fecha concluyó, por lo que la fiesta grande del futbol mexicano está cada vez más cerca de comenzar.

La Liguilla está a la vuelta a la de la esquina, así que los puntos en cada partido son todavía más disputados por la importancia que cobran para cada una de las instituciones que aspira a clasificar.

De momento, Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres, Tijuana, FC Juárez, Pachuca, Chivas y Pumas ocupan los 10 primeros lugares de la tabla y se convirtieron en los avancen a la siguiente instancia.

Los Diablos Rojos, los Rayados, las Águilas, la Máquina y los Xolos estarían accediendo a la Liguilla de manera directa, al ocupar los primeros seis puestos de la clasificación.

Mientras que los Bravos, los Tuzos, el Rebaño y los Felinos tendrían que pasar por el Play-In, para buscar conseguir uno de los dos boletos a la Liguilla.

Sin embargo, León, Atlético San Luis, Santos, Necaxa, Mazatlán FC y Querétaro todavía tienen opciones de avanzar.

Por tal motivo, la Jornada 12 estará que arde, ya cada uno de los clubes intentará quedarse con los tres puntos para seguir soñando con la Liguilla.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Necaxa vs Pachuca

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7/ViX Premium/Claro Sports/Pluto TV

Mazatlán FC vs Atlético San Luis

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Caliente TV

Atlas vs FC Juárez

Fecha: Viernes 3 de octubre

Hora: 21:05

Estadio: Jalisco

Transmisión: ViX Premium

Querétaro vs Puebla

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 17:00

Estadio: Corregidora

Transmisión: Caliente TV

León vs Toluca

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: Caliente TV

Tigres vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7/ Caliente TV

América vs Santos

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 21:05

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium

Pumas vs Chivas

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium