Rommel Pacheco abre la puerta para ver a Isaac del Toro en Los Ángeles 2028

México está viviendo uno de los momentos más brillantes de su historia deportiva, al ver a sus atletas cosechar preseas en diferentes disciplinas, superar expectativas y romper récords.

Los resultados, que brindan confianza en el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, fueron aplaudidos por Rommel Pacheco, director de la Conade, quien a unos días de cumplir un año en el cargo, se mostró feliz por los objetivos alcanzados bajo su gestión.

"Estamos sumamente felices por los resultados históricos que ha tenido nuestro deporte. Creo que es muestra del trabajo que hemos hecho en conjunto; se ha puesto por delante a los atletas. Falta mucho por mejorar, pero se ha sembrado una semilla que seguirá dando de qué hablar", mencionó.

El exclavadista, quien recibió la confianza de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para lograr estabilidad en el deporte nacional, habló en especial de dos casos que son ejemplo del enorme talento de los deportistas mexicanos: Isaac del Toro y Uziel Muñoz, quienes han escrito historia reciente.

"Isaac del Toro está metiendo los papeles para su beca. Si bien es profesional, nos encantaría que estuviera con nosotros. Que le vaya muy bien en el Mundial y, ¿por qué no?, llegar a unos Juegos Olímpicos e ir por una medalla. Con Uziel Muñoz hablamos de la beca que le llegará tras la medalla de plata, y le dije que meta sus papeles para el Premio Nacional del Deporte".

Pacheco, quien externó su deseo de lograr una actuación histórica en los próximos Juegos Olímpicos, pidió a los atletas aprovechar su beca y, además de comprar cosas personales, buscar invertir una parte para mejorar sus resultados.

"Aumentamos en un 30 % las becas, y me gustaría decirles que, además de comprarse el iPhone o los Jordan, inviertan en su equipo o en lo que requieran. La carrera deportiva, en algún punto, se acaba; que sean inteligentes al administrar la beca que se les está dando", finalizó.