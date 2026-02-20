El CMB y una lucha constante por tener un boxeo más seguro

Más allá de la naturaleza violenta, el boxeo es el deporte de contacto que más protege a sus deportistas, además de fungir como un importante catalizador social, presume Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial.

“El boxeo es un gran deporte, que tiene una labor social que no apreciamos, incluso los gobernantes. Cada boxeador que está en un gimnasio, es un joven o una niña fuera de las calles”, subraya. “Es una lucha frontal en contra de las adicciones, del sedentarismo, de los problemas de salud, integra familias, da oportunidades”.

Incluso, recuerda que “el boxeador es tan noble que, cuando termina la pelea, se funde en un abrazo con el rival”.

Además de que en este país “es el deporte con 14 medallas olímpicas y más de 200 campeones mundiales. El mexicano es referente mundial en el boxeo”.

Etiqueta que el CMB defenderá dentro y fuera de los cuadriláteros, con regulaciones que disminuyan el grado de riesgo para los púgiles.

“Estamos viendo una proliferación de deportes diferentes bárbaros, inaceptables: Boxeo sin guantes, las cachetadas... Es increíble que alguien se atreva a transmitir eso, a promoverlo, y a que los fans lo vean, pero es la sociedad en la que vivimos”, lamenta. “No nos vamos a doblegar ante la pseudo popularidad de estas prácticas y vamos a seguir buscando la manera de hacer el deporte más seguro”.

Porque “en donde se lleva a cabo una pelea de boxeo, tiene que haber una jurisdicción encargada, la cual tiene que asegurarse de que los boxeadores pasaron exámenes médicos; hay mínimo dos ambulancias”.