La Copa del Mundo de Clavados sigue en pie en Guadalajara pese a la violencia

Guadalajara y el estado de Jalisco atraviesan desde hace unas horas una crisis marcada por una ola de violencia extrema, detonada tras el operativo federal en Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las repercusiones de este hecho se extendieron más allá del ámbito de la seguridad pública y alcanzaron también al deporte, con la cancelación de partidos de la Liga MX y la LMS, además de la incertidumbre sobre la realización de la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara.

En medio de este panorama, Fernando Platas —ex clavadista olímpico y actual presidente de la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura— afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes que, pese a las circunstancias, el evento internacional respaldado por World Aquatics se llevará a cabo en tierras tapatías.

"Hemos tenido muy buena comunicación y agradecemos al gobierno de Jalisco. Nosotros mantenemos la planeación de un gran evento, pero somos responsables de las decisiones que puedan tomarse. Reiteramos nuestro apoyo a la presidenta y al gobernador, conscientes de que esto va más allá. Nuestra prioridad es la seguridad de los atletas".

¡SE REALIZARÁ LA COPA DEL MUNDO EN GUADALAJARA! 🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♂️🇲🇽



Platas, medallista de plata en Sídney 2000, añadió que por las fechas resulta complejo trasladar el evento a otra ciudad.

"Los tiempos son complicados, pero hasta el momento todo avanza y esperamos que así continúe. Siempre será valioso el apoyo de la gente, que conoce y aprecia los clavados, especialmente en este contexto".

Con la ilusión de ver varias preseas para México, Platas expresó su confianza en la delegación que iniciará su participación en el circuito en Canadá.

"Esperan comenzar la competencia este jueves y el grupo muestra un gran ambiente. La combinación de experiencia y juventud nos fortalece", concluyó.

