El 'Chiringuito' usa imágenes con Inteligencia Artificial para alertar sobre Guadalajara, sede del España vs Uruguay

Uno de los grandes peligros para la sociedad en momentos donde el país vive momentos de alerta, son las noticias falsas, mismas que pueden ser creadas por información engañosa o videos e imágenes incorrectas. Este domingo, el mundo entero reaccionó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', y el famoso programa deportivo de España, 'El Chiringuito', no fue la excepción.

Sin embargo, en su intento de querer informar que la ciudad que será sede del partido mundialista entre España y Uruguay está en medio de bloqueos e incendios, presentaron un video con videos fuera de contexto e imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA).

"La situación está siendo muy complicada en vuestro país, desde aquí nuestro abrazo a México", dijo Josep Pedrerol, conductor del programa, en primera instancia. Sin embargo, más tarde, en redes sociales la cuenta del Chiringuito usó imágenes que no correspondían a los lamentables hechos de violencia de este domingo para vestir la nota.

Si bien es cierto que en la Perla Tapatía se vivieron escenas lamentables y terroríficas, en el video presentado por el programa español se mostraron imágenes de incendios y disturbios ocurridos en otros momentos y distintas ciudades.

Por si fuera poco, al nombrar a Oseguera Cervantes, no utilizaron las fotos oficiales que compartieron las autoridades nacionales e internacionales, sino que optaron por crear una vía Inteligencia Artificial, donde 'Mencho' sostiene un rifle de alto calibre con una mirada amenazadora.

Esta polémica enciende el debate del periodismo y la comunicación en la actualidad, donde muchos medios optan por un impacto estético y la modificación artificial de las imágenes antes de las reales.

En la publicación del video, el mensaje a modo de alerta fue: "España tiene que jugar en Guadalajara un partido del Mundial".