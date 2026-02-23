Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 8 del Clausura 2026?

Más Información
Selección Mexicana: Partido contra Islandia sigue en pie, pese a hechos de violencia en el estado de Jalisco
Este fin de semana continúa la actividad de la Liga MX con los partidos correspondientes a la jornada 8 del torneo Clausura 2026. La mitad de la temporada regular se acerca y los 18 equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla y poder clasificar a Liguilla. Cabe recordar, que este torneo no habrá Play-In, solamente clasificarán los primeros ocho.
Actualmente, las Chivas son líderes en solitario del futbol mexicano. A pesar de perder contra Cruz Azul el fin de semana pasado, el Rebaño se mantiene con 18 puntos, dos más que la Máquina.
En la jornada 7 el único partido que no se jugó fue aquel entre Querétaro y Juárez, con motivo de los bloqueos en carreteras y hechos de violencia en el estado de Jalisco tras la captura y muerte de 'El Mencho', el criminal más buscado del mundo.
En esta jornada 8 hay partidos muy atractivos como los choques entre Toluca y Chivas, Monterrey y Cruz Azul, América y Tigres.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan días, horarios y canales para ver EN VIVO cada partido.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026?
Viernes 27 de febrero
Mazatlán vs Pachuca
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: TV Azteca, FOX
Querétaro vs Santos
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: FOX
FC Juárez vs Atlas
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: TV Azteca, FOX
Tijuana vs Pumas
- Hora: 21:06 horas
- Transmisión: FOX
Sábado 28 de febrero
San Luis vs Puebla
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: ESPN, Disney + y VIX
Toluca vs Chivas
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN, TV Azteca y Vix
León vs Necaxa
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: FOX
Monterrey vs Cruz Azul
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix, además de LayvTime (canal de Youtube)
América vs Tigres
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix, además de LayvTime (canal de Youtube)
