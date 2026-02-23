Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 8 del Clausura 2026?

Más Información

Este fin de semana continúa la actividad de la con los partidos correspondientes a la jornada 8 del torneo Clausura 2026. La mitad de la temporada regular se acerca y los 18 equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla y poder clasificar a Liguilla. Cabe recordar, que este torneo no habrá Play-In, solamente clasificarán los primeros ocho.

Actualmente, las Chivas son líderes en solitario del futbol mexicano. A pesar de perder contra Cruz Azul el fin de semana pasado, el Rebaño se mantiene con 18 puntos, dos más que la Máquina.

En la jornada 7 el único partido que no se jugó fue aquel entre Querétaro y Juárez, con motivo de los bloqueos en carreteras y hechos de violencia en el estado de Jalisco tras la captura y muerte de 'El Mencho', el criminal más buscado del mundo.

Chivas, Cruz Azul, América y Pumas en la fase regular del Clausura 2026 - Fotos: Imago7
Chivas, Cruz Azul, América y Pumas en la fase regular del Clausura 2026 - Fotos: Imago7

En esta jornada 8 hay partidos muy atractivos como los choques entre Toluca y Chivas, Monterrey y Cruz Azul, América y Tigres.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan días, horarios y canales para ver EN VIVO cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026?

Viernes 27 de febrero

Mazatlán vs Pachuca

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca, FOX

Querétaro vs Santos

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX

FC Juárez vs Atlas

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca, FOX

Tijuana vs Pumas

  • Hora: 21:06 horas
  • Transmisión: FOX

Sábado 28 de febrero

San Luis vs Puebla

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney + y VIX

Toluca vs Chivas

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, TV Azteca y Vix

León vs Necaxa

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX

Monterrey vs Cruz Azul

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix, además de LayvTime (canal de Youtube)

América vs Tigres

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix, además de LayvTime (canal de Youtube)

