Este lunes inició la acción en el Mérida WTA 500, torneo que se disputa en el Yucatán Country Club y que atrae a raquetas de alto nivel en canchas duras del sureste mexicano. Sin embargo, la jornada arrancó con una noticia que pocos esperaban: la retirada de la estadounidense Sloane Stephens, quien se despidió del certamen antes de siquiera pisar la cancha en el día de la inauguración.

Stephens, ganadora del US Open 2017 y wildcard en el cuadro principal, estaba programada para debutar en la ronda de 32 frente a la mexicana Renata Zarazúa. El duelo generaba gran expectativa entre los aficionados del tenis blanco, especialmente porque Zarazúa había derrotado a la norteamericana en las dos ocasiones previas en que se enfrentaron.

No obstante, por motivos personales, Stephens decidió bajarse del torneo en su primer día de actividades.

La estadounidense decidió bajarse por motivos personales / Foto: Cortesía Mérida WTA 500

La baja no solo afecta el singles: Stephens también abandonó el dobles, donde formaría pareja con la mexicana Ana Sofía Sánchez para enfrentar a la dupla de la española Cristina Bucsa y la china Xinyu Jiang.

Con la salida de Stephens, Renata Zarazúa —número 89 del mundo— ahora se medirá a la australiana Priscilla Hon en su partido de primera ronda. Hon, proveniente de la qualy, representa un desafío diferente para la jugadora mexicana, quien busca avanzar y hacer un buen papel en el torneo mexicano. De derrotar a Hon, la raqueta tricolor se medirá a la italiana, número 8 del orbe, Jasmine Paolini.

El certamen, que se extenderá hasta el 1 de marzo, cuenta con figuras como la estadounidense Emma Navarro (defensora del título y sembrada 2), Marie Bouzkova y otras especialistas en superficie dura.