Renata Zarazúa espera que sea vista como referente del tenis mexicano: “Ojalá inspire a las niñas”

La tenista mexicana Renata Zarazúa no solo compite por títulos, como en el actual en el Mérida WTA 500 que arranca este lunes en el Yucatán Country Club; también carga con la responsabilidad de ser un modelo a seguir en un tenis femenino mexicano que históricamente ha carecido de figuras estables en el alto nivel.

Como la única jugadora del país en el top 100 WTA, Zarazúa, quien se ubica en el sitio 89, se posiciona como una inspiración para las nuevas raquetas. Durante una charla previa al torneo yucateco, Renata reflexionó sobre cómo la visualiza la afición y el impacto que espera tener en los más pequeños

“Ojalá que sí, no sé si la gente me considera así (referente), yo sé que hay muchas atletas y mujeres y hombres en México, yo siempre he dicho que me encantaría ser un ejemplo bueno para las niñas o para la siguiente generación”, dijo convencida la tenista.

Lee también Renata Zarazúa afirma que ganar un WTA en México sería un sueño cumplido

“Yo creo que siempre que estás en la cancha al menos yo trato de ser una mejor versión, de la versión más educadamente posible porque sé que hay niñas, niñitos viendo y que últimamente algunos han llegado a decirme que han jugado tenis gracias a mí, entonces para mí eso es decir, bueno, al menos estoy dando un buen ejemplo. De chiquita veía en la tele a otras jugadoras y trataba de seguir su ejemplo, así que espero yo ser una de ellas para las chiquitas”, agregó la mexicana, quien no dudó en mandar su mejor consejo.

"Me siento muy emocionada de comenzar"



Renata Zarazúa se alista para disputar su primer duelo del Mérida Open WTA 500 2026 pic.twitter.com/T0ThYWlpEj — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 22, 2026

“Que disfruten mucho, si alguien me pudiera haber dicho cuando tenía 10 o 15 años, es que disfruten, que es un deporte que no siempre te da los resultados al momento, pero sí sigues luchando por eso, en algún momento se te dan las cosas, que sean disciplinadas y que luchen por sus sueños”, agregó.

Lee también El Mérida WTA 500 siembra pasión en las futuras estrellas del tenis

¿A quien enfrentará Renata Zarazúa en Mérida?

Renata Zarazúa abrirá su actividad en el Mérida WTA 500 en la ronda de 32 ante la estadounidense Sloane Stephens, mientras que en la modalidad de dobles hará mancuerna con su compatriota Marian Gómez Pezuela Cano para enfrentar en la ronda de 16 a la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maia Lumsden.

Lee también Dura jornada para las tenistas mexicanas en la clasificación del Mérida Open 2026