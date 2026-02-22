Dura jornada para las tenistas mexicanas en la clasificación del Mérida Open 2026

La qualy del Mérida Open 500 WTA 2026 inició con saldo negativo para el tenis mexicano. Las tres representantes locales que entraron en acción perdieron sus partidos de ronda clasificatoria en las canchas duras del Yucatán Country Club, donde el calor extremo complicó el desempeño de todas las jugadoras.

Priscilla Hon impuso su jerarquía ante Victoria Rodríguez (418 WTA). La australiana ganó 6-4, 6-3 en poco más de una hora y se posiciona como seria contendiente por un lugar en el cuadro principal.

La potosina Ana Sofía Sánchez, décima preclasificada, enfrentó a una experimentada Martina Trevisan, quien recibió wild card de los organizadores. La italiana, de 32 años y en proceso de recuperación tras una cirugía en el pie que la alejó del circuito casi todo el año anterior, venció 6-4, 6-4. Trevisan buscará este domingo su boleto al main draw.

Lee también Renata Zarazúa podría medirse ante Jasmine Paolini en el Mérida Open

Marian Gómez Pezuela Cano completó el trío de derrotas nacionales. La armenia de origen ruso Elina Avanesyan, octava sembrada y 178 del ranking, dominó con parciales de 6-2 y 6-4 gracias a su mayor trayectoria en el circuito.

Entre otros resultados, la china Shuai Zhang (85 WTA y máxima favorita de la qualy) superó sin problemas a la polaca Katarzyna Piter por 6-3, 6-4. Zhang se medirá a Trevisan en busca de un cupo directo al torneo principal.

Marian Gómez Pezuela Cano en el Mérida Open / Foto: Cortesía Mérida Open 2026

La sorpresa principal del día llegó con la eliminación de la segunda cabeza de serie, la francesa Diane Parry (107 WTA). La británica Heather Watson la derrotó 6-4, 6-4. Watson, con antecedentes de título en Acapulco, enfrentará ahora a la búlgara Lia Karatancheva, quien venció 6-2, 6-4 a la joven canadiense Kayla Cross.

Otras preclasificadas que avanzaron con autoridad incluyeron a Victoria Jiménez Kasintseva (tercera y 119 WTA), quien arrolló 6-2, 6-4 a la serbia Katarina Jokic; Cadence Brace (12ª), Varvara Lepchenko (5ª), María Timofeeva (6ª y 54 WTA) y Miriana Tona.

Este domingo concluirá la fase clasificatoria con los duelos decisivos que definirán las últimas plazas para el cuadro principal del evento yucateco.

Lee también Abierto Mexicano de Tenis define su cuadro principal; Alexander Zverev y Alex de Miñaur llegan a Acapulco