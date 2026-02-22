Renata Zarazúa afirma que ganar un WTA en México sería un sueño cumplido

La tenista mexicana Renata Zarazúa se alista para el Mérida WTA 500 que arranca este lunes 23 de febrero en el Yucatán Country Club, y llega con un sueño ambicioso: conquistar el título en territorio nacional.

Con wildcard directo al cuadro principal, la jugadora de 28 años —actualmente en el peldaño 89 de la WTA— iniciará ante la estadounidense Sloane Stephens (campeona del US Open 2017), a quien ya venció en dos ocasiones previas.

Una victoria podría llevarla a enfrentar en segunda ronda a la italiana Jasmine Paolini, cabeza de serie y top 10 mundial.

Ante esto, Zarazúa abrió su corazón sobre lo que significa ganar en México.

“Para mí siempre ha sido un sueño ganar un torneo en México, un torneo grande, un WTA. Sería algo que cumpliría y que me podría retirar tranquilamente”, confesó.

De ganar, consideraría el retiro...



"Siempre ha sido un sueño para mi ganar un torneo en México y un torneo grande, o sea un WTA", dijo Renata Zarazúa, previo al inicio del Mérida Open WTA 500 2026 🎾

“Siempre me pongo metas muy altas que a veces me cuesta conseguir y como que siempre estoy ahí con la pelea de mí misma de decir 'no, necesito más o quiero más'. Entonces ganar un torneo (en México) sería como que ya puedo vivir tranquila y por eso digo que me retiraría, porque me gustaría retirarme de una buena manera en un deporte que me ha dado tanto”, dijo.

Agregó que, aunque un Grand Slam es el ideal máximo, triunfar en suelo tricolor tiene un valor único.

“Sí, sí sería un sueño, la verdad que siempre yo creo que para todo el mundo ganar un torneo en tu país es de lo mejor que puedes pedir. (...) México siempre me ha dado muchas cosas: el público ha sido súper bueno conmigo, siempre me apoyan. Sería una forma de agradecerles a ellos y también agradecerme a mí ganando un torneo. Espero que no tenga 40 años y siga luchando; espero que sea pronto, no sé si sea aquí, en Monterrey, Guadalajara, pero siento que se puede cumplir”, añadió.

Renata Zarazúa destaca la ventaja de jugar contra rivales complicadas en el Mérida Open WTA 500 2026



Se medirá ante Sloane Stephens y si la vence chocaría ante Jasmine Paolini, número ocho del ranking

¿El apoyo de la afición será ventaja para Renata Zarazúa?

Sobre el hecho de contar con el apoyo de la afición local, Renata reveló que ha transformado la presión en combustible.

“Antes lo veía como una presión, antes no me gustaba, decía 'que no me ponga en el último partido' porque me da mucho nervio la gente. Ahora lo veo como algo súper positivo: esa energía te hace jugar bien. Siempre hay presión porque la gente espera algo de mí y confía en que me puede ir bien. El público está ahí para mí y voy a tomar esa energía”, mencionó.

El torneo, con estrellas como Jamsine Paolini, Emma Navarro y Donna Vekic, es su gran oportunidad para brillar ante su gente y avanzar en el ranking.