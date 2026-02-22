Tour Continental de marcha: Quedó definido el equipo de México para el Mundial de Brasilia 2026

Bajo una leve brisa, 12 grados centígrados, y el cielo nublado de la Ciudad de México, se efectuó el Tour Continental de marcha 2026, un evento que hacía más de 20 años no se festejaba en tierras mexicanas.

Con la presencia del medallista olímpico en marcha de Los Ángeles 1984, Raúl González Rodríguez, los atletas de caminata desplegaron su talento y dedicación en el emblemático Paseo de la Reforma.

El maratón varonil, categoría libre, arrancó a las 7 am, y después de tres horas, 10 minutos y 41 segundos, Andrés Olivas llegó a la meta para coronarse y conseguir su pase al Mundial de Marcha por equipos de Brasilia 2026.

¡Ricardo Ortiz es el ganador del medio maratón! 🥇



En seguida, llegó Julio César Salazar, ambos originarios de Chihuahua. El podio y la clasificación lo completó José Doctor.

En la categoría femenil, llegaron a la meta, Renata Cortez, Elvira Cruz, y Mariel Sánchez, luego de un exhaustivo circuito que recorrían sin despegar el talón del asfalto.

De esta manera, aunados a estos seis marchistas, se completaron los que muy probablemente sean los demás integrantes del equipo mexicano para el Mundial por equipos en Brasil, únicamente a falta de que se confirme que sus tiempos estén dentro del reglamento.

¿Cómo quedó el equipo de marcha de México para el Mundial de Brasilia 2026?

•Categoría de 10 kilómetros varonil: Dylan Acedo, Emiliano Barba y Osvaldo Miramontes.

•Categoría de 5 km varonil: Luis Alfaro, Héctor Chávez y Santiago García.

•Categoría de 5 km femenil: Danae García, Wendy Susano y América López.

•Categoría de 10 km femenil: Naomi Luis, Melany Martín y Natalia Mendiola.

•Medio maratón femenil: Karla Serrano y Alejandra Ortega.

•Medio maratón varonil: Noel Chama y Ricardo Ortiz.