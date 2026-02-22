Mérida WTA 500: Definidos los últimos seis boletos al cuadro principal

La espera está punto de concluir. Ya solo es cuestión de horas para que el entorno de las canchas duras del Mérida WTA 500, en el Yucatán Country Club, comience a vibrar con los choques de las tenistas que buscarán la gloria enel certamen del sureste mexicano.

Sin embargo, antes hubo que definirse una intensa batalla en la última fase de clasificación donde seis raquetas se adueñaros de los últimos cupos de la competencia 1.2 millones de dólares en premios y que comienza este lunes 23 de febrero.

¿Quiénes son las tenistas que lograron su pase al Draw principal?

En primer lugar, la china Shuai Zhang, cabeza de serie número uno de la qualy y 86 del ranking WTA, avanzó con solvencia al derrotar a la italiana Martina Trevisan (wild card) por 7-5 y 6-1 en una hora y media de juego, pero lo más destcado de este choque, no sólo radica en que Zhang se metió a la ronda de 32, sino que también mantiene su hegemonía sobre la europea luego de consumar tres triunfos en tres duelos entre ambas.

Ahora la raqueta asiática deberá poner a prueba su talento en la siguiente fase ante la estadounidense nacida en Uzbekistán, Varvara Lepchenko, quien también salió avante en la qualy.

Marian Gómez Pezuela Cano en el Mérida Open / Foto: Cortesía Mérida Open 2026

La tenista de 39 años, quien tiempo atrás emigró a Estados Unidos huyendo de las persecuciones políticas en su país de origen, resistió un partido de tres sets ante la armenia Elina Avanesyan. Se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3 para demostrar que su experiencia sigue vigente.

Por su parte, Victoria Jiménez Kasintseva, la andorrana de 20 años ubicada en el puesto 122 mundial, no dio tregua. Venció por segunda vez en dos enfrentamientos a la italiana Miriana Tona con parciales de 6-3 y 6-4 en 93 minutos. Se medirá a la kazaja de origen ruso Yulia Putintseva.

Cadence Brace, canadiense de 20 años, dio uno de los golpes de la qualy al eliminar a la cuarta favorita, la australiana Priscilla Hon, con un claro doble 6-4. Primer antecedente entre ambas y boleto directo ganado con autoridad. Su rival será la turca Zynep Sonmez, campeona en Mérida en 2024.

María Timofeeva, la uzbeka de 22 años nacida en Moscú, despachó sin contemplaciones a la argentina María Lourdes Carlé por 6-3 y 6-3. La espera la polaca Magdalena Frech.

Mientras que en el cierre de la qualy, Heather Watson, la británica de 33 años (281 WTA y campeona del Abierto Mexicano 2020), superó a la búlgara Lia Karatancheva por 6-3, 4-6 y 7-5 tras casi tres horas de batalla y se medirá ante la española Jessica Bouzas Maneiro.