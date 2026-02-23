Mazda y el Comité Olímpico Mexicano unen esfuerzos por el talento nacional

Durante dos décadas, Mazda Motor Corporation, a través de Mazda de México, ha consolidado una presencia sólida en el país no solo por la calidad e innovación de sus vehículos, sino también por su compromiso con el desarrollo social. Desde su llegada al mercado mexicano, la marca ha demostrado una visión que trasciende lo automotriz, al integrarse activamente en iniciativas que fortalecen el bienestar y las oportunidades para distintas comunidades.

En este camino, el impulso al deporte —tanto profesional como amateur— se ha convertido en una de sus líneas de acción más consistentes. Mazda ha participado en múltiples patrocinios de primer nivel y ha respaldado eventos, competencias y proyectos que fomentan la disciplina, el esfuerzo y el talento deportivo en México. Su presencia en escenarios de alto rendimiento ha reforzado su identidad como una empresa que cree en el poder transformador del deporte.

Con esa misma convicción, Mazda de México se suma ahora a una nueva alianza estratégica con el Comité Olímpico Mexicano, cuyo propósito es acompañar a los atletas nacionales en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Mediante este acuerdo, la marca reafirma su compromiso con el país y con quienes representan su espíritu competitivo, y busca que más deportistas mexicanos cuenten con el respaldo necesario para alcanzar sus metas en el máximo escenario deportivo del mundo.

"El día de hoy no estamos aquí para hablar solo de una alianza; es mucho más que eso. Hablaremos de personas y de sueños compartidos. En Mazda creemos en el potencial que todos los seres humanos tenemos. La alianza con el Comité Olímpico Mexicano me parece tan necesaria como natural, ya que nuestros motores están impulsados por la misma convicción de siempre ir más allá, de llegar más lejos. Gracias por permitirnos recorrer este camino a su lado. Desde el norte hasta el sur del país, cada distribuidora Mazda será un punto de apoyo, de orgullo y de impulso hacia Los Ángeles 2028", mencionó Miguel Barbeyto, Presidente y CEO de Mazda México y Director de Nuevos Mercados en América Latina.

El respaldo de la marca japonesa representó una gran noticia para el Comité Olímpico Mexicano, institución que, en voz de su presidenta, María José Alcalá, agradeció poder contar con una compañía que confía en el talento de los deportistas mexicanos.

FOTO: Mazda fortalece su compromiso con el deporte mexicano rumbo a Los Ángeles 2028 / Santiago Cadena - EL UNIVERSAL

"Mazda es una marca de prestigio internacional, admirada por su innovación y excelencia. Es una empresa que ha puesto a las personas en el centro de cada decisión. Esa forma de entender a la empresa como una comunidad es algo que, en el movimiento olímpico, valoramos profundamente. El deporte no se construye con medallas; se forma con seres humanos que tienen historias de esfuerzo. Gracias por creer en México y en su deporte olímpico, y por apostar por un mejor país, demostrando que es posible alcanzar el éxito sin perder el compromiso social. Hoy, Mazda respalda a los deportistas", mencionó la exdeportista.

Como parte de este acuerdo, Mazda proporcionará seis vehículos en comodato al Comité Olímpico Mexicano durante cada año que permanezca vigente el patrocinio. El Comité será el responsable de administrar los recursos derivados de esta colaboración y de destinarlos de manera transparente en beneficio directo de los atletas, siempre con el compromiso de impulsar su desarrollo y proteger sus intereses rumbo a las futuras competencias olímpicas.