Así quiere Gaël Monfils que lo recuerden; se irá con la raqueta en alto

Acapulco.— Alegría. Esa es la palabra con la que Gaël Monfils quiere que recuerden su paso en la historia del tenis profesional. Sobre todo porque, pese a las adversidades que le acompañaron, construyó una resiliencia gracias a que disfrutó desde el primer minuto su tiempo en las canchas. Un sueño que empezó cuando era un niño de 11 años y que, a finales de 2026, tendrá su colofón.

“Siento que disfruté todo momento. Fui feliz. Entonces, por eso quiero que las personas me recuerden como un sujeto alegre”, confesó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La Monf fue finalista en el Abierto Mexicano de Tenis en 2009. En aquel entonces, cayó ante el español Nicolás Almagro. Sin embargo, nada queda de aquel Monfils, porque el tiempo le permitió crecer. Suficiente para que, una vez que termine en el ATP Tour, diga adiós con la raqueta en alto.

“Crecí. Soy una persona distinta. Todo cambió. Absolutamente todo. Eso fue hace 17 años. Era un niño, de cierta forma. Todo cambió desde aquel entonces. Tengo memorias inolvidables de aquí. Incluso, hace 17 años, el público fue increíble”, aseveró.

Pese a que aún tiene la espina de apropiarse de un torneo del Grand Slam, porque —a lo largo de estos años— sólo acarició esa gloria en las categorías juveniles, sabe que el panorama es complejo: “Daré lo mejor de mí, pero si soy sincero conmigo, tengo un chance muy pequeño de lograrlo, pero no lo sabemos. Todo es posible”.

Gaël confía en las presentes y futuras generaciones del tenis.