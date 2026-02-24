Rodrigo Pacheco cae en el Abierto Mexicano de Tenis; México se queda sin representante en singles

Rodrigo Pacheco pegó un grito al aire cuando dio un primer golpe con su raqueta mientras, a lo lejos, el público guardó silencio para cederle concentración en su partido ante el italiano Flavio Cobolli. Sin embargo, las gradas en el grandstand de la Arena GNP Seguros atestiguaron la caída del tenista yucateco en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis por doble 7-6.

Pese a la derrota, Pacheco agradeció la oportunidad de competir contra Cobolli. Y es que, en sus palabras, no todos los días se tiene la oportunidad de jugar contra el veinteavo mejor tenista del mundo. Es un nivel al que no está acostumbrado, pero aseguró que fue una muy buena experiencia.

“Estoy muy agradecido con el Abierto Mexicano de Tenis por seguir creyendo en mí. A ver, sinceramente, sé que no es fácil que te den wild card una y otra vez. Se han de cansar, ¿no? Sé que yo, de mi parte, estoy muy agradecido con ellos. Lo que dure, tengo que seguir esforzándome”, confesó Pacheco en conferencia de prensa.

Lee también Gaël Monfils regresa al Abierto Mexicano de Tenis para despedirse; vive un último baile con Acapulco

Rodrigo Pacheco y Flavio Cobolli en el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: AMT

El tenista tricolor llegó al Abierto Mexicano de Tenis gracias a que el torneo le concedió una wild card. Un escenario similar ocurrió con el francés Gaël Monfils, quien vivirá un último baile con Acapulco como parte de su gira de retiro.

“Sinceramente, no es para tirarme flores. Ni nada. De todos los años, creo que ha sido el mejor partido que he tenido. Que me he sentido con más confianza intentando hacer un buen juego. No se dio el resultado porque él fue mejor que yo en algunos momentos, pero tengo que seguir con este camino y no desanimarme para pronto subir de ranking y que me vean más seguido”, concluyó Pacheco.

Con la eliminación de Rodrigo Pacheco, Flavio Cobolli se enfrentará al checo Dalibor Svrčina en los Octavos de Final del torneo.

¿Qué sigue para Rodrigo Pacheco?

Mientras que el camino de Rodrigo Pacheco terminó en la categoría individual, dándole fin a la participación mexicana, su recorrido seguirá en los dobles masculinos.

Junto con su compañero, el español Rafael Jódar, jugará contra el dúo del croata Nikola Mektić y el estadounidense Austin Krajicek en los Octavos de Final del Abierto Mexicano de Tenis.

Lee también Gobernadora de Guerrero garantiza seguridad en el Abierto Mexicano de Tenis

OPPO y Telcel respaldan al talento nacional a través de sus embajadores Rodrigo Pacheco y Santiago González, quienes representan la combinación de juventud y experiencia dentro del circuito profesional.