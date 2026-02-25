Frances Tiafoe regresa al Abierto Mexicano de Tenis; elogia a Acapulco como uno de los mejores torneos

Acapulco.— Frances Tiafoe no es ajeno a la historia del Abierto Mexicano de Tenis. Su octavo regreso no le representó una decisión complicada, ya que el estadounidense siente que es una de las mejores paradas en el circuito, un caluroso “respiro” entre los 64 torneos en el calendario de la ATP.

“Definitivamente, está en lo alto del listado. Los aficionados son increíbles, porque aman el tenis y el buen entretenimiento. Aman ver partidos de calidad y eso es increíble”, aseveró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sobre su cuello reposa un colgante plateado que enuncia su apodo: Big Foe. Si bien, reconoce que el calor complica las condiciones de juego en la Arena GNP Seguros, esto no significa un impedimento en su búsqueda de conquistar un cuarto título en el circuito profesional.

“Me gusta lo tranquila que es la vibra y lo amigables que son las personas. Hay muy buena comida y playa, así como muchos aficionados al tenis. Es un evento muy bueno y relajante. Hace muchísimo calor, pero está bien. Es bueno jugar aquí”, compartió.

En el presente, ocupa el lugar 28 del ranking mundial ATP. Sin embargo, hace tres años escaló hasta el décimo. En aquel entonces, levantó su último título: el Open de Stuttgart, Alemania.

El deseo de recuperar su mejor nivel y forjar nuevos recuerdos persiste, por lo que el sol de Acapulco será su escenario para darle continuidad a la historia que comenzó en 2017, con su primera participación en el certamen.