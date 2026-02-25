Frances Tiafoe se sincera sobre la privacidad de los tenistas; acepta que podría mejorar

Acapulco.— La discusión sobre la privacidad de los tenistas se mantiene presente. Para el estadounidense Frances Tiafoe, quien participa por octava vez en el Abierto Mexicano, es una situación muy compleja. Sin embargo, reconoció que le sería difícil alejarse del ojo público y nunca más escuchar cómo corean su apodo (Big Foe) en los estadios.

“Es difícil. Podría mejorar [la situación personal], pero —al mismo tiempo— cualquiera odiaría si nadie gritara su nombre en los partidos. O si a nadie le importara”, compartió.

El debate se desató en el Abierto de Australia, después de que una cámara captó el momento en el que Coco Gauff golpeó su raqueta siete veces contra el suelo, en un espacio de la Arena Rod Laver que, según sus palabras, pensó que estaba libre de prensa. Esto sucedió porque la tenista sintió frustración al perder contra la ucraniana Elina Svitolina en los cuartos de final.

Para Tiafoe, hay momentos que son complejos de afrontar como figura pública.

“Obviamente, hay momentos en los que las personas necesitan un espacio, pero amo que los niños se me acerquen para pedirme fotografías o para hablar. Cualquier cosa está bien”, concluyó el estadounidense.

A la discusión, que se desencadenó en enero, se unieron las voces de figuras como Iga Swiatek y Novak Djokovic. En aquel entonces, Nole mostró empatía ante la situación de Gauff.