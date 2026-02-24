Giuliana Olmos tuvo un mal inicio en casa tras caer junto a Aldila Sutjiadi en su debut en Mérida

La tenista mexicana Giuliana Olmos, una de las figuras más destacadas del tenis nacional, vivió un debut complicado en el Mérida WTA 500 2026.

Junto a la indonesia Aldila Sutjiadi, la dupla buscaba avanzar con fuerza en el cuadro de dobles y aprovechar el apoyo del público tricolor en las canchas del Yucatán Country Club. Sin embargo, el arranque no fue el esperado para la local y su compañera.

La pareja Olmos-Sutjiadi cayó derrotada en la ronda de 16 ante la combinación checo-estadounidense formada por Marie Bouzkova y Ann Li, con un marcador contundente de 6-3 y 6-1, en un duelo que tuvo un tiempo de una hora con un minuto.

El encuentro evidenció la superioridad de las rivales en el control del ritmo y la efectividad en los puntos clave, dejando a la mexicana y su compañera fuera de competencia de manera temprana en un torneo donde se esperaba mayor protagonismo por parte de Giuliana.

De hecho, la raqueta mexicana lamentó que las cosas no hayan salido como lo esperaba sobre todo porque uno de los lugares donde más le gusta jugar es en México.

“Acabo de perder hace cinco minutos ahorita no me siento muy bien, creo que no jugamos nuestro mejor tenis, las otras jugaron muy bien, sacaron muy bien, jugaron mejor que nostras no hay nada más que decir”, señaló Olmos tras el partido.

“Me gustaría regresar al Top 30 o 20 del mundo, han pasado como dos o tres años sin estar ahí, no es el peor momento de mi vida, hay cosas que tengo que mejorar en mi nivel y tengo que mejorar ahí, me fue bien la semana pasada en Dubái, siento que estoy jugado bien, hoy no fue mi mejor tenis, pero en algún momento tienen que cambiar las cosas”, sentenció.