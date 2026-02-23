Mérida inauguró la cuarta edición de su torneo WTA, segundo como categoría 500

El Mérida WTA 500 quedó oficialmente inaugurado este 23 de febrero de 2026 en el Yucatán Country Club, en el arranque de su cuarta edición general y la segunda en la categoría WTA 500. El torneo, que se extenderá hasta el 1 de marzo, repartirá una bolsa de premios superior a 1.2 millones de dólares y congregará a algunas de las mejores jugadoras del circuito femenino mundial en canchas duras al aire libre.

Gustavo Santoscoy García, director del torneo, se mostró entusiasmado al dar el banderazo de salida durante la ceremonia de inauguración. Celebró la consolidación del evento en esta categoría superior y expresó su confianza en que será una semana llena de buen nivel de tenis femenil.

“Por segunda vez como categoría 500, cuarta vez como torneo WTA, les agradezco la presencia y por acompañarnos en nuestro evento de inauguración. (…) Esperemos verlos a todos desde este 23 de febrero al primero de marzo”, señaló Santoscoy al agradecer el respaldo de dirigentes gubernamentales, representantes de la WTA y directivos del Yucatán Country Club.

¡Bienvenida! 🎾



Gustavo Santascoy Garcia, director del Mérida WTA 500, da palabras de bienvenida y agradecimiento en el primer día de actividades del torneo pic.twitter.com/k9GEApP729 — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 24, 2026

La ceremonia contó con la presencia de autoridades estatales y municipales. Darío Flota, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, asistió en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, mientras que Armando Casares representó a la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, desde la Unidad de Turismo municipal.

“El Yucatán Country Club ofrece una infraestructura de primer nivel que cumple con los más altos estándares internacionales y es la experiencia integral del destino lo que hace la diferencia, una ciudad ordenada, cálida, segura, que ha sido ampliamente valorada por la WTA y las propias jugadoras”, declaró Flota resaltó al resaltar el impacto positivo del torneo para la región.

Entre los asistentes también estuvieron Gustavo Santoscoy Arriaga, director de GS Sports Management; Emilio Díaz y Oswaldo Millet Palomeque, socios fundadores del Yucatán Country Club, así como Fernanda García en representación de la WTA.