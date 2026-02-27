La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó la ampliación del plazo para la consulta pública para presentar opiniones y propuestas del proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, luego de que esta semana la titular del ejecutivo local, Clara Brugada, anunció que el proceso se extenderá hasta el 10 de abril.

En la Gaceta Oficial de la CDMX, la dependencia determinó que este proceso se realizará del 10 de noviembre de 2025 al 10 de abril de 2026.

En el documento también se publicó un aviso para modificar el plazo para la consulta previa, libre e informada a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, sobre el PGD.

Esta es la segunda ocasión que se amplía el plazo de la consulta pública que originalmente se realizaría del 10 de noviembre de 2025 al 10 de enero de este año; sin embargo, el 15 de febrero se determinó una primera ampliación hasta el 28 de febrero.

El 25 de febrero, la mandataria capitalina anunció una segunda ampliación del plazo con la finalidad de sumar más voces y más participación de la ciudadanía en este proceso de consulta.

“Hemos recibido solicitudes, muchas voces de que se amplíe la consulta para que haya mayor participación y que continúe este diálogo social y, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril y eso nos garantiza que haya más participación de la gente”, dijo durante su participación en el Foro “Capital y Metrópoli" que tuvo lugar en la sede de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

