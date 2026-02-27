Más Información

La informó que el sábado 28 de febrero se iniciarán los trabajos de balizamiento de la ciclovía en la calle Cedro, en la colonia Santa María la Ribera, lo cual forma parte del proceso de restitución de las señalizaciones, tras el reencarpetamiento realizado en dicha vía.

A través de un comunicado, la alcaldía encabezada por mencionó que en todo momento se tuvo contemplado mantener el y las obras responden al mantenimiento de la calle.

Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido por la avenida Ricardo Flores Magón en dirección a la Ribera de San Cosme, y se tiene contemplado que inicien a las 8 horas.

Foto: Especial
Por lo anterior, se solicitó a los vecinos de la zona el retiro de sus autos para los trabajos de mantenimiento.

Asimismo, se dijo que se trabaja para que el balizamiento cumpla las especificaciones necesarias y brinde las condiciones de seguridad necesarias para los ciclistas y peatones.

La noche del jueves, un grupo de ciclistas se manifestó por la recuperación de la ciclovía en la calle Cedro.

afcl/cr

