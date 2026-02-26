Más Información

David Colmenares va por reelección en la Auditoría Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo

Narco “La Rana”, entre altar a la muerte, corridos de Los Rayos del Norte, drogas y armas doradas; EU difunde foto de como vivía

Sheinbaum ajusta horario de conferencia mañanera este 26 de febrero; se realizará desde Mazatlán, Sinaloa

La noche de este jueves, un grupo de realiza un bloqueo sobre el Eje 1 Norte, en el perímetro de la colonia Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen la en diversas avenidas destinados para quienes se transportan en bicicleta.

El grupo que comenzó bloqueando el Eje 1 Norte, a la altura de la , se movilizó a la avenida de los Insurgentes, donde cerraron el paso.

La circulación de los autos y del transporte público en la zona se ha visto afectado debido a la presencia de los ciclistas.

