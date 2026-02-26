La noche de este jueves, un grupo de ciclistas realiza un bloqueo sobre el Eje 1 Norte, en el perímetro de la colonia Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigen la recuperación de espacios en diversas avenidas destinados para quienes se transportan en bicicleta.

Lee también: Presidente del Congreso de CDMX pide transparencia en elaboración del Plan General de Desarrollo; “no avalaremos simulaciones", dice

El grupo que comenzó bloqueando el Eje 1 Norte, a la altura de la calle Cedro, se movilizó a la avenida de los Insurgentes, donde cerraron el paso.

La circulación de los autos y del transporte público en la zona se ha visto afectado debido a la presencia de los ciclistas.

Lee también: Dos presuntos integrantes de La Familia Michoacana son vinculados a proceso por homicidio en Tláhuac; uno sería líder de la célula criminal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr