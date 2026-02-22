La Secretaría de Movilidad (Semov) de la Ciudad de México (CDMX) informó que asistieron 39 mil 700 personas al primer paseo nocturno de 2026, el cual fue alusivo al Día del Amor y de la Amistad.

Ciclistas, patinadores, personas en scooters y peatones recorrieron en total 22 kilómetros, desde la Fuente de Petróleos a Plaza Tlaxcoaque.

Además del paseo, los participantes disfrutaron de actividades informativas y lúdicas en la Glorieta del Ahuehuete, así como Baile Fitness en la Glorieta de la columna del Ángel de la Independencia. Además, la Biciescuela se instaló a un costado de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Adicionalmente, el Fideicomiso del Centro Histórico amenizó la ruta con actividades musicales al costado de la Alameda Central; mientras que, el equipo de Locatel habilitó puntos de atención en la Glorieta del Ahuehuete y Juárez.

La Semovi, en coordinación con la Secretaría de Planeación y con el Instituto de Planeación Democrática y Participativa (IPDP), en el marco Plan General de Desarrollo (PGD) realizó el foro “Movilidad Activa”, en un horario de 19:00 a 21:00 horas a un costado de la Glorieta del Ahuehuete.

“Día a día trabajamos para fomentar la cultura del uso de movilidades sustentables en nuestra capital. ¡Felicidades a todas y todos quienes participaron en esta edición y esperamos su participación en nuestras próximas ediciones!”, apuntó la Semovi.

