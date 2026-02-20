El calor ya está aquí y para combatirlo nada como una deliciosa margarita. Ya sea frozen o tradicional, seguro que la disfrutas como nunca, sobre todo después de un largo día.

Y para todos aquellos que aún no sabes cuáles son los mejores spots para disfrutar de una margarita en CDMX, hoy en Menú les compartimos una lista con algunos de los imperdibles.

¿Qué es la margarita?

Creemos que difícilmente existen personas que no conocen este icónico trago, pues, como indica Larousse Cocina, la margarita es el coctel con el que el mundo define a México.

Según la misma fuente, una margarita se define por 5 ingredientes básicos:

Sal

Tequila

Limón

Azúcar

Triple seco, un licor elaborado mediante destilación de pieles de naranja

Sin embargo, hoy en día, la margarita toma tantas formas como historias de origen, porque la creación de este mítico cóctel se ha convertido en uno de esos cuentos inciertos que con el tiempo han adquirido y perdido tantos detalles como nombres de aquellos que lo vivieron.

Foto: Freepik.

Fuentes como a Diageo Bar Academy dicen que “la procedencia de esta bebida nunca podrá verificarse con certeza, pero es probable que fuera un producto de las regiones fronterizas entre EE. UU. y México entre la década de 1930 y principios de la década de 1950”.

Y, aunque lo más probable, de acuerdo el historiador de coctelería David Wondrich, es que la bebida fuera una evolución de los populares cócteles Daisy; lo cierto es que no hay encanto en esa historia, y se prefieren las versiones que se centran en un bartender entregado a la elaboración de una bebida muy personalizada para una persona exigente o alérgica a lo que ya se ofrecía.

Foto: Freepik.

Una de estas versiones particularmente populares es la del Bar Andaluz, en Ensenada, que se dice es el lugar en donde se inventó la margarita el 21 de agosto de 1948. El creador del coctel, según esta versión, fue el Sr. David Negrete, quien hizo la bebida en honor a la dueña del Hotel Riviera del Pacífico; Marjorie “Margarita” King Plant.

Leer también: Cómo hacer chiles rellenos sin capear con la receta de Doña Ángela

¿Dónde tomar margaritas en CDMX?

Y como no estamos aquí para darte una clase de historia, aquí te dejamos nuestros bares imperdibles para tomar margaritas en CDMX. ¡Son perfectos para visitar en estos días de calor!

Limantour

¿Qué se obtiene cuándo se mezclan dos clásicos mexicanos en la capital? ¡Una margarita al pastor! Esta versión reinterpreta los sabores del taco al pastro y los convierte en un coctel imperdible para esta temporada de calor.

Dirección: Av. Álvaro Obregón 106, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Despacho Margarita

Para los verdaderos amantes de la margarita, este lugar, más que un imperdible, es un must. Aquí, la carta es una oda a la margarita, encuentras versiones clásicas, frozen, y hasta propuestas creativas de temporada como su margarita de ponche.

Dirección: Córdoba 115, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Chow Chow House

La Spicy Margarita de Chow Chow es una mezcla entre lo mexicano y lo asiático que sin duda tienes que probar. Se prepara con tequila, yuzu, pimiento, y keffir de té verde. Todo lo que esperas de una margarita, con un toque especial que la distingue de otras propuestas.

Dirección: Av Chapultepec 403, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Bar Básico

Tal como su nombre lo dice, aquí encontrarás la margarita clásica, la de siempre, pero eso no la hace menos especial. Este es el lugar perfecto para los amantes de lo clásico; disfrutarás de una margarita fresca ysinpretensiones.

Dirección: Tepic 21, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX

Leer también: Cuál es la verdura que aporta más proteína

Handshake

La Margarita Jiménez es tan bonita como refrescante. Esta versión del famoso coctel mexicano se elabora con una infusión de flor dejamaicayvainilla, balanceada contoques delimóny canela. ¿Qué esperas para probarla?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters