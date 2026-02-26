Dos presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a La Familia Michoacana fueron vinculadas a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada, como parte de una investigación, iniciada el 10 de febrero de 2025, por el homicidio de cinco personas y lesiones a un joven, registrado en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que un juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, y Juan “N”, alias “El Seven”, permanecerán privados de la libertad.

Lee también: Reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo alcanzan 4 mil 500 pesos; paquetes incluyen menú o solo acceso

Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Arturo Ángel estaría relacionado con la presunta comisión de varios homicidios en los pueblos de San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta; San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac; y San Juan Tezompa, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Mientras que Juan está identificado como el probable líder de la célula criminal, mencionó la FGJ.

Lee también: Montan estructuras para concierto de Shakira en el Zócalo Capitalino; vallas rodean la plancha

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr