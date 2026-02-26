Más Información

Dos presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a La Familia Michoacana fueron vinculadas a proceso por el delito de , como parte de una investigación, iniciada el 10 de febrero de 2025, por el homicidio de cinco personas y lesiones a un joven, registrado en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que un juez determinó la medida cautelar de , por lo que Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, y Juan “N”, alias “El Seven”, permanecerán privados de la libertad.

Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Arturo Ángel estaría relacionado con la presunta comisión de varios homicidios en los pueblos de San Antonio Tecómitl, ; San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac; y San Juan Tezompa, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Mientras que Juan está identificado como el probable líder de la célula criminal, mencionó la FGJ.

