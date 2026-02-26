La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la Ciudad de México publicó la convocatoria para ingresar al bachillerato en línea correspondiente al año 2026, para aquellos capitalinos que quieran cursar sus estudios del nivel medio superior.

Para este año se abrirán 12 mil espacios de nuevo ingreso para cursar el bachillerato en esta modalidad que se dividirán en cuatro generaciones: 2026-A, 2026-B, 2026-C y 2026-D, cada una con capacidad para 3 mil nuevos estudiantes, de acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial.

Esta modalidad otorga 290 créditos y está diseñada para cursarse en dos años y medio; el plan de estudios se integra por un curso propedéutico (10 créditos), 12 asignaturas obligatorias distribuidas en cuatro módulos (264 créditos) y 16 créditos que los estudiantes pueden acreditar de acuerdo con sus intereses, con actividades a elegir en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), el Instituto del Deporte capitalino (Indeporte) y otras instituciones con oferta educativa en la CDMX.

Lee también Festival Tiempo de Mujeres 2026 en CDMX inicia el 1 de marzo; habrá más de 100 actividades por el 8M

Requisitos para ingresar al bachillerato en línea 2026

De acuerdo con la convocatoria, los requisitos para ingresar al bachillerato en línea 2026 de la Sectei son los siguientes:

●Contar con certificado que acredite la conclusión de la educación secundaria.

●Manejo básico de equipo de cómputo y paquetería (Word y Excel). Quienes no cuenten con estas habilidades podrán acudir a las Ciberescuelas de los PILARES para participar en cursos básicos de cómputo.

Lee también Operativo del INVEA por concierto de Shakira en el Centro Histórico; vigilarán venta de alcohol y horarios

●Contar con una cuenta de correo electrónico activa y de uso personal, a través de la cual recibirá comunicaciones y avisos.

●Contar con acceso a un equipo de cómputo preferentemente o dispositivo móvil con conexión a internet para ingresar a la plataforma educativa y atender las actividades que establece el programa.

●Disponer de 24 horas a la semana para el estudio y atención en tiempo y forma de las actividades que establece el programa, en el horario que decida la persona estudiante de acuerdo con sus compromisos laborales, familiares y personales.

Lee también Reinauguran el Museo del Mamut tras cuatro años en restauración

●Digitalizar la siguiente documentación a partir del original (en formato PDF, archivos por separado y tamaño máximo de 2,048 Kb -no se aceptarán imágenes, fotografías de documentos, ni de aplicaciones celulares): identificación oficial vigente, CURP, certificado original de estudios de secundaria, comprobante de domicilio, con vigencia no mayor de tres meses, en el cual se acredite que la residencia de la persona aspirante se ubica dentro del territorio de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr

Noticias según tus intereses