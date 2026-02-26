Más Información

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Sobrevuelos, patrullaje terrestre y sonidos de sirenas; el día a día en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de "El Mencho"

Reportan 631 autos robados en el "Jaliscazo"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Al menos dos de los implicados en enfrentamiento de Cuba eran de EU; uno murió y el otro esta detenido

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Detención de "El Mencho" hubiera desatado violencia extrema o terrorismo para liberarlo, considera experto; inició guerra por territorio, dice

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el concierto gratuito de capitalino, programado para este 1 de marzo a las 20:00 horas, generará una derrama económica de 403 millones 613 mil pesos.

El organismo precisó que este concierto impulsará las ventas y la ocupación hotelera en el y zonas aledañas.

Para este evento masivo en el Zócalo, se estima una asistencia entre 280 a 300 mil personas, quienes beneficiarán significativamente a varios sectores.

Se anticipa una ocupación superior al 90% en los hoteles del primer cuadro de la Ciudad, impulsada por visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para el cierre de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Los establecimientos de alimentos y bebidas en el primer cuadro de la Ciudad prevén un flujo masivo de comensales antes y después del espectáculo. Asimismo, el uso de servicios de transporte privado, público y la venta de artículos promocionales dinamizarán la economía de miles de familias capitalinas.

Vicente Gutiérrez, presidente de la , subrayó que este concierto, que no tendrá costo para el erario, será útil para impulsar la economía de los establecimientos aledaños al Zócalo capitalino y consolida a la Ciudad de México como la capital del entretenimiento en América Latina.

La Canaco CDMX llamó a los comercios a mantener la calidad en sus servicios, y a las autoridades garantizar la seguridad y movilidad para que esta celebración transcurra con saldo blanco y máximo beneficio para las familias capitalinas.

