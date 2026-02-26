La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, programado para este 1 de marzo a las 20:00 horas, generará una derrama económica de 403 millones 613 mil pesos.

El organismo precisó que este concierto impulsará las ventas y la ocupación hotelera en el Centro Histórico y zonas aledañas.

Para este evento masivo en el Zócalo, se estima una asistencia entre 280 a 300 mil personas, quienes beneficiarán significativamente a varios sectores.

Se anticipa una ocupación superior al 90% en los hoteles del primer cuadro de la Ciudad, impulsada por visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para el cierre de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Los establecimientos de alimentos y bebidas en el primer cuadro de la Ciudad prevén un flujo masivo de comensales antes y después del espectáculo. Asimismo, el uso de servicios de transporte privado, público y la venta de artículos promocionales dinamizarán la economía de miles de familias capitalinas.

Vicente Gutiérrez, presidente de la Canaco CDMX, subrayó que este concierto, que no tendrá costo para el erario, será útil para impulsar la economía de los establecimientos aledaños al Zócalo capitalino y consolida a la Ciudad de México como la capital del entretenimiento en América Latina.

La Canaco CDMX llamó a los comercios a mantener la calidad en sus servicios, y a las autoridades garantizar la seguridad y movilidad para que esta celebración transcurra con saldo blanco y máximo beneficio para las familias capitalinas.

