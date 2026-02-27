Luego de presentar la primera recomendación en lo que va de su administración por uso excesivo de la fuerza por policías en una manifestación del 5 de septiembre de 2024 en Xochimilco, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), María Dolores González Saravia, dijo que la emisión de dicho documento busca dar un mensaje a las víctimas de que se busca justicia, así como para las instituciones, sobre la necesidad de implementar correctamente los protocolos de actuación en manifestaciones.

“Es un mensaje, en primer lugar, a las víctimas, para decir que estamos en la ruta de la búsqueda de justicia, tanto por lo que implica la investigación, por los procesos de reparación integral y los procesos de verdad, evidentemente, poder esclarecer los hechos y a visibilizar también.

“Y del otro lado, en el caso de la sociedad y de las instituciones, el poder plantear la necesidad de mejorar e implementar adecuadamente los protocolos de actuación en contextos de manifestación”, dijo a EL UNIVERSAL.

Ayer, la CDHCM emitió la recomendación 01/2026 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la alcaldía Xochimilco por violaciones a diversos derechos humanos registradas durante y después de una manifestación de pobladores de San Gregorio Atlapulco para defender del uso de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, luego de que hubo una denuncia de despojo contra ellos por parte de la demarcación.

El 5 de septiembre de 2024, en la explanada de Xochimilco hubo una protesta por estos hechos, y según documentó la CDHCM, personas ajenas irrumpieron y disolvieron la manifestación sin que las autoridades presentes protegieran a los pobladores.

La comisión acreditó que la alcaldía vulneró el derecho humano a la protesta social al permitir la dispersión de la manifestación. Además, indicó que elementos de la SSC incumplieron con su obligación de garantizar la integridad de todos los manifestantes, incluyendo a las personas defensoras y periodistas. Asimismo, se llevaron a cabo detenciones con uso indebido de la fuerza.

Posteriormente, en la Agencia de Coordinación Territorial de Tlalpan policías realizaron un uso excesivo y desproporcional de la fuerza contra personas que exigían la liberación de los detenidos.

La CDHCM determinó que la fiscalía capitalina no actuó con la debida diligencia, al continuar la integración de las carpetas de investigación contra cinco personas detenidas sin considerar las inconsistencias en los arrestos.

A las instancias, si la aceptan, les dio un plazo de hasta 60 días para cumplir medidas que van de la disculpa pública, revisar protocolos y carpetas de investigación, así como inscribir a las víctimas en el registro capitalino.

“Que se haga realidad”

La integrante de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Hortensia Telésforo, celebró que se impusieran plazos para que las instancias señaladas en la recomendación acepten y tomen acciones. “Hemos escuchado las temporalidades, tenemos 60 días, según escucho en muchas de las recomendaciones, para que esto se haga real, y eso es importante, que pongamos días”.