La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informa sobre modificaciones al servicio de transporte de la capital, para brindar servicio de regreso a los asistentes al concierto de Shakira, que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 1ro de marzo.
La dependencia recordó a los asistentes planear la ruta con anticipación; las estaciones más cercanas del Metro son Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución de la Línea 2, Isabel La Católica de la Línea 1 o San Juan de Letrán de la Línea 8.
Se podrá utilizar el Metrobús por la Línea 4 y descender en las estaciones Plaza de la República o Museo de la Ciudad o por la Línea 7 en las estaciones Hidalgo, el Caballito o Amajac que son paradas cercanas al Centro Histórico, aunque se anticipan ajustes temporales en rutas y accesos.
También dijo que se han instalado señalizaciones, desvíos y presencia reforzada de agentes de tránsito en las calles 5 de Febrero, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, que tendrán restricciones de circulación antes y durante el concierto.
Se recomienda a los asistentes revisar actualizaciones en tiempo real a través de las redes sociales oficiales del Metrobús y el Metro para evitar sorpresas.
¿Cómo operarán los transportes?
El Sistema de Transporte Eléctrico (STE), el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús extenderán su horario de servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo con la finalidad de facilitar la movilidad y traslado de los asistentes al concierto de la cantante Shakira.
El Sistema Eléctrico (Trolebús) dará servicio el domingo 1 de marzo, en las líneas 1 Corredor Cero Emisiones, sobre el "Eje Central", línea 2 “Chapultepec-CETRAM Pantitlán” y línea 5 “San Felipe de Jesús-Hidalgo” con horario extendido de servicio hasta las 01:00 horas del lunes 2 de marzo.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro en las líneas 1, 2 y 9 contarán con horario extendido hasta la 01:00 horas para garantizar el regreso seguro de los asistentes a sus destinos. Se recomienda a los usuarios planear sus traslados con anticipación y respetar las indicaciones del personal para evitar aglomeraciones.
El Metrobús también brindará horario extendido en La Línea 1 y la Línea 7 (Glorieta Violeta a Indios Verdes), La frecuencia de paso será de aproximadamente 15 minutos a partir de las 00:00 horas. La tarifa será la regular de 6 pesos y puede ser cubierta con las distintas formas de pago y acceso con las que cuenta el sistema, se prevén modificaciones en el servicio de Metrobús en las Líneas 3, 4 y 7 debido a las condiciones viales en la zona.
Para más información, los usuarios pueden consultar las redes sociales oficiales del Metro, Metrobús y Trolebús.
