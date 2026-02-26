Más Información

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

regresa a México. Tras romper su propio récord de presentaciones en el Estadio GNP, la cantante está de vuelta para ofrecer dos conciertos más, el primero como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran" y el segundo para complacer a sus fans.

Y es que, la llamada "Loba" cambiará los escenarios tradicionales por la plancha del Zócalo capitalino, un lugar que no pisaba desde 2007.

La cita es este próximo 1 de marzo y será completamente gratuito.

La colombiana ha hecho un sinfín de cosas en estos 19 años, para empezar lanzó tres discos, recorrió el mundo, conquistó las listas de popularidad y, más recientemente, fue nominada al salón de la fama.

Entre sus puntos a destacar se encuentra el show de medio tiempo del 2022 que coprotagonizo junto a Jennifer Lopez y en el que le abrió la puerta a un recién llegado Bad Bunny; además convirtió la palabra "facturar" en un estilo de vida.

En el terreno personal, la intérprete de "Ojos así" tampoco se ha quedado atrás. Se enamoró, formó una familia, se convirtió en madre de dos niños (Milan y Sasha) y regaló al mundo uno de los escándalos más sonados, cuando se separó del exfutbolista Piqué en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Pero como toda una artista, Shakira hizo del momento más duro de su vida, el mejor de su carrera... lanzó éxitos internacionales, como la Music session con Bizarrap que ganó absolutamente todos los premios. Además fortaleció la relación con sus hijos, no solo los invitó a colaborar con ella en su disco, también los incluyó en su gira.

Shakira recuperó su lugar en la industria musical en cuestión de meses y, luego de llenar 12 veces el GNP, planea imponer una nueva marca en cuanto a eventos masivos, al intentar superar las 210 mil personas que se congregaron en el Zócalo hace casi 20 años.

