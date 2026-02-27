Este jueves se registraron dos incidentes en planteles de educación media superior en la Ciudad de México.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 54 Guadalupe Victoria ingresó al plantel con un arma en su mochila.

De acuerdo con las primeras versiones, el estudiante identificado como Johann mostró el arma a sus compañeros, por lo que dieron aviso a las autoridades del plantel ubicado en la colonia la Sexta Sección de la Unidad San Juan de Aragón. Los directivos llamaron a policías y detuvieron al alumno.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en Coyoacán, se reportó una presunta amenaza a la comunidad estudiantil, a través de una red social, lo cual provocó movilización de personal de seguridad del plantel y de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Fue a través de una imagen con armas y la frase “la retribución viene pronto” difundida en un grupo de Facebook que se activaron acciones para proteger a la comunidad, informó el CCH Sur mediante un comunicado.

La dirección del CCH Sur afirmó que tras tomar conocimiento de la publicación, se reforzó la seguridad en los accesos al colegio y personal de vigilancia realizó recorridos en el interior, además de que se levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

La SSC indicó que policías acudieron al plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, donde se reforzó la vigilancia policial al exterior, mientras que la Policía Cibernética analiza la imagen con la intimidación, así como la cuenta en la red social donde se compartió.